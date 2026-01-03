Nicolás Maduro será juzgado en EE. UU.: Estos son los CARGOS que afrontará tras acusación formal

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, afirma que Nicolás Maduro ha sido imputado en un tribunal de Nueva York y advierte de que "enfrentará la ira de la Justicia estadounidense". A través de un mensaje en redes sociales, reveló cuáles serían los cargos que enfrentaría el líder chavista.

"Cayó Nicolás Maduro", es la frase que resuena ahora en todos los medios de comunicación, no solo en Perú, sino a nivel internacional. En la madrugada de este sábado, 3 de enero del 2026, tras un operativo militar estadounidense que incluyeron bombardeos en Caracas, según lo anunciado por Donald Trump, se logró la "captura y traslado en avión, (de Nicolás Maduro) junto con su esposa, fuera del país".

Incluso, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, comunicó que el líder chavista sería juzgado en suelo estadounidense. Esta noticia sería confirmada por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien a través de su cuenta oficial de X, precisó que se realizó la imputación formal de Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

La responsable del Departamento de Justicia ha precisado que Maduro y su esposa afrontan cargos de narcotráfico y corrupción en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y "ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses".

¿De qué delitos se acusa a Nicolás Maduro en EE. UU.?

Pero no todo quedó ahí, ya que la fiscal general de EE. UU. también indicó que tras ser detenidos en un operativo militar en Venezuela, Maduro y su esposa, a quienes calificó como "dos presuntos narcotraficantes internacionales" enfrentarían los siguientes delitos:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína. Como se recuerda, se le acusa de negociar envío de esta droga producida por la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como se recuerda, se le acusa de negociar envío de esta droga producida por la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC.

a las FARC. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

En ese marco, se recordó que Maduro ya había sido acusado formalmente en 2020 por autoridades estadounidenses por corrupción, narcotráfico y otros cargos, y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Asimismo, se recuerda que la imputación presentada por un jurado investigador (grand jury) identifica a Maduro como uno de los líderes del " Cártel de Los Soles " , por ello, finalmente, en su comunicado, Pamela Bondi agradeció, en nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., "al presidente Trump su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense".

"Y quiero expresar un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas, que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", puntualizó en X.

Es así como la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió en su cuenta personal de X la acusación que pesa sobre Nicolás Maduro, que fue capturado por la incursión militar de Estados Unidos este sábado, 3 de enero.