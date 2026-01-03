Nicolás Maduro fue capturado: Presidente Boric condena ataque de EE. UU. a Venezuela y pide una salida pacífica

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela, e hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la "grave crisis que afecta al país".

Boric rechaza escalada militar de EE. UU. en Venezuela

La madrugada de este 3 de enero marcó un antes y un después para Venezuela. Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció en su cuenta de Truth Social que tras un operativo militar de su país logró la "captura y la extracción" de Nicolás Maduro. Asimismo, precisó que también se logró la detención de la esposa del líder chavista.

Tras este panorama que se vive en Venezuela, distintos mandatarios de países latinoamericanos no tardaron en pronunciarse sobre el ataque de EE. UU. a Venezuela, entre ellos, el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, quien a través de su cuenta oficial de X, mostró su preocupación de que esta ofensiva de EE.UU. que incluyó bombardeos en Caracas escale a una escena de mayor calamidad.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", señaló el jefe de Estado chileno, a través de su cuenta de X.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos... — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Noticia en desarrollo...