Fiscal venezolano denuncia "secuestro" de Nicolás Maduro y responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda ocurrirle

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que el mandatario Donald Trump informara de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque estadounidense, el fiscal general de Venezuela calificó como "secuestro" al líder chavista por parte de Estados Unidos y ha pedido que el mandatario quede en libertad.

Fiscal venezolano denuncia "secuestro" de Maduro

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió una advertencia luego que el presidente de los EE.UU. revelara la caída de Maduro y Flores.

En su mensaje, el titular del Ministerio Público, a su juicio, expuso una situación que reviste extrema gravedad para el país sudamericano. Acotó que los hechos denunciados trascienden el ámbito interno y requieren atención inmediata fuera de las fronteras venezolanas.

Además, el funcionario condenó los ataques por parte del gobierno estadounidense a los cuales catalogó como "una violación de los derechos humanos". Bajo esa premisa, subrayó que afectan directamente a la población civil y dejaron un saldo de víctimas fatales. Tambié, refirió que generan preocupación por su impacto humano y social.

En paralelo, exhortó a los fiscales de toda Venezuela y a la ciudadanía a colaborar en la recopilación de información. De igual manera, denunció "secuestro" de Nicolás Maduro y responsabilizó a Estados Unidos de la vida del mandatario.

"Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, (...) responsabilizo de manera directa al gobierno de los Estados Unidos de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente (...) que cese ese secuestro en el cual se encuentra", manifestó Tarke William Saab.

Exige respuesta de la ONU

En otro momento de su pronunciamiento, el fiscal general de Venezuela exigió la respuesta de organismos internacionales como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien ¿dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes y que mantiene en secuestro al presidente Nicolás Maduro", sostuvo en su diálogo con el canal estatal venezolano.

Luego de desatarse un ataque estadounidense en suelo venezolano y que Donald Trump revelara la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el fiscal general de Venezuela denunció dicho acto como un "secuestro" y responsabilizó al Gobierno de los Estados Unidos de lo que pueda ocurrirle al mandatario de Venezuela.