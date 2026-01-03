Cae Nicolás Maduro: Régimen de Venezuela pide reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Ante esta situación, el régimen venezolano solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de emergencia para discutir las repercusiones que tendrán estos "actos de agresión" ocurridos en el país.

Venezuela pide reunión al Consejo de Seguridad de la ONU

A través de un oficio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, liderado por Yván Gil, informó al embajador Abukar Dahir Osman, embajador permanente de Somalia ante las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, lo ocurrido en el territorio nacional durante la madrugada de este sábado, 3 de enero. En su misiva, denunció el ataque armado "injustificado" por parte del gobierno de Donald Trump en diversos puntos del país.

"Este flagrante acto de agresión, premeditado, reconocido y publicitado por el gobierno de los Estados Unidos (...), viola flagrantemente las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los "Miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza contra la integridad territorial", indicó.

En ese sentido, Gil agregó que EE.UU. recurre a la mentira para "fabricar guerras", y que lo acontecido representa una "tiranía internacional impuesta con la propaganda de la muerte". Por ello, solicitó al Consejo una audiencia urgente en la que se discutan y condenen "los actos de agresión" ejecutados por Estados Unidos contra Venezuela, pidiendo además el cese de ataques armados por parte del país norteamericano.

Por último, exhortó a Osman que se establezcan las medidas pertinentes para que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Trump, "responda por los crímenes de agresión cometidos contra la República Bolivariana de Venezuela".

#COMUNICADO | El ministro de Relaciones Exteriores de #Venezuela, Yván Gil, informó que ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de Venezuela, se solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer... pic.twitter.com/iKH7D7vDBC — teleSUR TV (@teleSURtv) January 3, 2026

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.

Mediante un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un ataque masivo contra Venezuela, asegurando que, tras esta intervención, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados y expulsados del país caribeño.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", precisó.

En esa línea, el mandatario republicano anunció que ofrecería una conferencia para explicar los detalles de este operativo, el cual terminó con la caída del dictador venezolano. En medio de la expectativa tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen venezolano solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de emergencia para abordar las repercusiones que tendrá esta intervención de EE.UU.