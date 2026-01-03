Cayó Nicolás Maduro: México condena ataque de EE.UU. en Venezuela y pide a la ONU actuar de inmediato

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Continúan los pronunciamientos oficiales. El gobierno de México rechazó y condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, hecho que provocó la captura del autócrata Nicolás Maduro y su esposa. Así lo comunicó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales.

Sheinbaum y México condenan intervención de EE.UU. a Venezuela

Sin mencionarlo como su postura personal, Sheinbaum remarcó que México se rige en lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas, precisamente en su Artículo 2, párrafo 4. En esta parte de la misiva, se establece que las naciones que la conforman deben abstenerse de "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado".

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", expresó Relaciones Exteriores.

En ese sentido, la Cancillería mexicana resaltó que América Latina y el Caribe se caracteriza por ser un territorio pacífico y construido "sobre la base del respeto mutuo", por lo que cualquier acción militar, como el llevado a cabo por EE.UU., "pone en grave riesgo la estabilidad regional".

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Además, instó a la Organización de las Naciones Unidas "actuar inmediatamente" para permitir una desescalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela, así como facilitar el diálogo y generar condiciones que encaminen hacia una solución pacífica en virtud del derecho internacional. Por último, aseguró que su embajada en Venezuela mantendrá en constante comunicación con sus connacionales, a los cuales pidió permanecer atentas ante cualquier información adicional.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México y predecesor de Sheinbaum, junto a Maduro.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. tras ataque militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que un ataque masivo contra Venezuela permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según precisó, ambos fueron expulsados del país caribeño.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", detalló el mandatario norteamericano.

Horas después de este acontecimiento, diversas naciones manifestaron su postura. Entre ellos, el gobierno de México, liderado por la izquierdista Claudia Sheinbaum, condenó la intervención militar en Venezuela, y pidió que la ONU actúe de inmediato para reducir las tensiones y dar una solución pacífica a la crisis política en el país caribeño.