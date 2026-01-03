Decenas de venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro: "Ahora somos libres"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y el inicio del fin de su régimen en Venezuela, miles de venezolanos alrededor del mundo expresaron su respaldo frente a la intervención militar del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

En el Perú, decenas de ciudadanos de Venezuela se congregaron en los exteriores de la embajada de este país desde la madrugada del 3 de enero como símbolo de apoyo a los recientes hechos. Lo califican como "una bendición de Dios".

Embajada de Venezuela en Perú es punto de celebración

A pesar de estar cerrado desde mediados del 2024, ahora es un punto clave de celebración para los venezolanos en el Perú. La embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, ha concentrado desde la madrugada del 3 de enero a decenas de ciudadanos migrantes para festejar lo que sería el fin del régimen de Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo...