Mundo
Lo califica como "agresión"

Rusia condena "agresión militar" de EE.UU. en Venezuela y solicita evitar mayor escalada

La Cancillería de Rusia emitió un comunicado rechazando la "agresión militar" de Estados Unidos sobre Venezuela durante la madrugada el 3 de enero. "Es importante, ante todo, evitar una mayor escalada", se lee.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

Las reacciones de los gobiernos ante el reciente bombardeo en Venezuela no tardaron en llegar. Rusia condenó el acto militar de Estados Unidos y precisó que existen "pretextos" para "justificar" su despliegue militar sobre Venezuela.

Por otro lado, precisó que "América Latina debe seguir siendo una zona de paz" y expresó "solidaridad con el pueblo venezolano" para que el rumbo de su país sea encabezado por estos.

Rusia rechaza intervención sobre Venezuela

Tras la intervención militar estadounidense sobre territorio venezolano durante la madrugada del 3 de enero se posiciona como un hecho histórico en torno a la política internacional. Ante ello, diversas naciones han expresado tanto su respaldo como el rechazo ante el despliegue militar.

Por ese lado, Rusia ha expresado su rechazo respecto a tales injerencias estadounidense sobre Venezuela e indicó que Estados Unidos ha "cometido un acto de agresión armada" en contra del país sudamericano.

Noticia en desarrollo...

 

