Actualidad
Preocupado por compatriotas

Óscar Pérez rechaza el llamado a la violencia de Diosdado Cabello: "Los venezolanos no podemos solos"

El presidente de la Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, expresó su preocupación por el bienestar de la población en Venezuela y rechazó el llamado a la violencia de Diosdado Cabello.

Óscar Pérez expresa preocupación por la población en Venezuela
Óscar Pérez expresa preocupación por la población en Venezuela (Composición Exitosa)

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/01/2026

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, señaló que se encuentran preocupado por la integridad de los ciudadanos de Venezuela tras los ataques registrados por Estados Unidos, remarcó que no fue un ataque contra la población y es necesario que la comunidad internacional no deje solos a los venezolanos. 

Venezolanos en embajada de Venezuela en Perú

Tras conocerse la captura de Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos a puntos claves para dar con la detención del presidente venezolano, ciudadanos de dicho país en el Perú acudieron hasta los exteriores de la embajada para celebrar y conocer más sobre la situación de su nación. 

A los exteriores de dicho lugar llegó Pérez, para dar acompañamiento a sus compatriotas, quienes se encuentran a la espera de mas noticias de la situación en Venezuela. En entrevista con Exitosa, rechazó las declaraciones del ministro del Interior de su país, Diosdado Cabello, al invocar a la ciudadanía a salir a las calles. 

"En este momento, si algo nos preocupa, es la integridad física de nuestra gente en Venezuela, no es posible que el otro delincuente de Diosdado Cabello, que también está siendo requerido por la justicia norteamericana, esté haciendo llamado a la violencia en nuestro país. Están llamando a los colectivos revolucionarios para que salgan a agredir a la gente que no salga espontáneamente, porque no lo van a hacer espontáneamente, a Nicolás Maduro", señaló. 

Por ello, resaltó el acompañamiento internacional, pues aseguró que "los venezolanos no pueden solos" ante la violencia del régimen de Maduro. Asimismo, instó a Estado Unidos a capturar a Diosdado Cabello lo antes posible.

Venezolanos incomunicados

Óscar Pérez señaló que se encuentran contentos por la caída de Nicolás Maduro, pero resaltó la preocupación por el bienestar de la ciudadanía en Venezuela. Además, afirmó que es común que en el país se registre la caída de la señal, lo que impide que la población se comunique con sus familiares en el exterior. 

"Están arrinconados, están derrotados, están solos porque no tienen pueblo, no tienen acompañamiento internacional, lo están apoyando solamente algunas viudas internacionalmente que se han venido chupando, han venido viviéndose a Venezuela y eso se les está acabando. Se les acabó la teta", aseguró. 

Ante la falta de pronunciamiento del Gobierno peruano, señaló que cualquiera sea la posición la respetarán y agradeció el apoyo brindado a la población migrante durante la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela.

