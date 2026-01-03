Marco Rubio asegura que Nicolás Maduro fue "capturado" y será juzgado en EE. UU.: "Por cargos criminales"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El senador republicano por Utah, Mike Lee, anunció a través de sus redes sociales, que el secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio, le reveló que Nicolás Maduro fue "capturado" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados.

Nicolás Maduro enfrentará juicio en EE. UU.

"Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados", es la noticia con que todo el mundo amaneció este sábado, 3 de enero. Pues bien, durante esta madrugada, poco antes de las 02:00 a.m., se registraron bombardeos por parte del gobierno de Estados Unidos a Caracas. La operación militar ejecutada en territorio venezolano habría terminado con la captura del presidente de dicho país, según reportó Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social.

La noticia fue confirmada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, según reveló el senador republicano, Mike Lee. De acuerdo a su publicación realizada en redes sociales, se comunicó con Rubio para tener detalles de la operación que califican como "extracción". En primer lugar, reiteró que se logró la captura de Maduro y fue sacado del país junto a su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Seguidamente, tras confirmar la caída de Maduro y que se encuentra "bajo arresto", sostuvo que tiene conocimiento de que será procesado judicialmente en suelo estadounidense por delitos que aún no se han detallado; sin embargo, en su mensaje aclara "por cargos criminales".

"Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto", se lee en el mensaje de X.

"No habrá más ataques en Venezuela"

Según el legislador, la operación militar ejecutada contra Caracas y otras regiones de Venezuela "se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto" contra el líder chavista.

Asimismo, Lee, afirmó, el sábado por la mañana, que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había dicho que "no prevé más medidas en Venezuela ahora que Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos".

"Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente", acotó Lee en X.

Donald Trump anunció captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país llevó a cabo un "ataque a gran escala". El chavista fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", indicó el mandatario estadounidense.

