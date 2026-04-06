Donald Trump bromea con postular a la presidencia de Venezuela: "Aprenderé español rápidamente"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó respecto a postularse a la presidencia de Venezuela por considerarse ser el político más popular de ese país. Sin embargo, luego precisó que Washington se encuentra a gusto con la elección de Delcy Rodríguez como actual jefa de Estado.

Trump bromea con presidencia de Venezuela

En su última conferencia desde la Casa Blanca de este lunes 6 de abril, Trump anunció que es el político más popular de Venezuela y que no descarta su postulación a la presidencia, anunció que dijo en tono de broma.

De acuerdo a su declaración, se encuentra en lo más alto de las encuestas lo que de la confianza para postularse como autoridad en el país sudamericano. Además, indicó que para asumir tal cargo aprendería español rápidamente: "No va a demorar mucho, soy bueno con los idiomas", indicó ante su popularidad.

Su declaración va en contra a lo que anunció semanas atrás durante la cumbre 'Shields of the Americas' ante la presencia de presidentes americanos indicando que no aprendería el español: "No tengo tiempo".

"En las encuestas estoy más alto que nadie (...) en Venezuela. Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela, aprenderé español rápidamente y presentarme como candidato a la presidencia", indicó.

🇺🇸🇻🇪 | Trump: "En Venezuela, mi popularidad está superando la de cualquier otra persona en la historia del país".



"Cuando termine con esto, podré ir a Venezuela, aprender español rápidamente y presentarme como candidato a la presidencia". pic.twitter.com/ivQaGCQskU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 6, 2026

Más adelante indicó que se encuentran "muy felices con la presidente electa que tenemos ahora y la gente que lo dirige", añadió. Ello, luego de que Delcy Rodríguez haya asumido por encargo de Estados Unidos la presidencia tras la caída de Nicolás Maduro.

Actualmente, Rodríguez cuenta con tres meses en el cargo bajo la dirección desde Washington, medida que es respaldada y celebrada por el gobierno republicano.

Trump no duda en resaltar la cooperación entre ambos países y señaló que el actual gobierno ya ha entregado "cien millones de barriles" de petróleo que han pagado la operación militar del pasado 3 de enero. "Pagó, de sobras, por esa guerra", indicó.

Comparó gobierno venezolano con el iraní

El tema del crudo fue abordado por Trump desde dos visiones distintas: Venezuela e Irán. Respecto a los actuales dirigentes de Teherán indicó que estos eran unos "fanáticos", a diferencia de los actuales gobernantes de Venezuela.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha levantado sanciones económicas contra el país dirigido por Rodríguez como parte de la apertura del sector energético a la inversión extranjera.