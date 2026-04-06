Misión Artemis II estará 45 minutos sin comunicación durante su paso por el lado oculto de la Luna

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, la astronauta análoga peruana Nataly Rojas Barnett explicó que la tripulación de Artemis II afrontará cerca de 45 minutos de alta tensión al orbitar por el lado oculto de la Luna, debido a la interrupción total de las comunicaciones durante ese periodo.

Misión Artemis II estará 45 minutos sin comunicación

La misión Artemis II marcará este lunes el inicio de una nueva era en la exploración espacial con el sobrevuelo histórico que realizará la nave Orion sobre la cara oculta de la Luna, un territorio que sigue siendo en gran medida desconocido debido a que ninguna persona ha contemplado directamente la mayor parte de esta parte del satélite terrestre.

Cabe indicar que, en su aproximación, la nave no entrará en órbita lunar, sino que ejecutará una maniobra de asistencia gravitatoria que la impulsará de retorno a la Tierra. Previo a ello, la tripulación volará sobre la superficie lunar a una altitud entre 4.800 y 14.500 kilómetros, según cálculos de la NASA.

Sin embargo, en medio de esta trayectoria la misión Artemis II estará varios minutos sin tener comunicación con el planeta cuando atraviesen precisamente la cara oculta de la Luna, así lo refirió Nataly Rojas Barnett en diálogo con nuestro medio.

"Van a estar aproximadamente unas seis horas orbitando la Luna y van a estar pasando por la zona oculta. En esa parte vamos a perder la comunicación, van a ser 45 minutos de bastante tensión porque el tema de la telemetría, el telecontrol y saber el estado de los astronautas cada minuto, cada segundo es primordial para el éxito de una misión", manifestó.

La importancia de sobrevolar la Luna

Además, la astronauta análoga peruana explicó que una de las partes más interesantes es que la Luna, al no poseer atmósfera, ha podido registrar toda la historia desde hace más de mil millones atrás reflejo de ello son los meteoritos que han caído incluso la posibilidad de vida.

En tal sentido, sostuvo que aún en el satélite terrestre queda registrada la huella de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, "Más allá de eso, se va a analizar el tema de la supervivencia humana, cómo se adapta a este tipo de entornos tan hóstiles y la compatibilidad que pueda tener el equipo", subrayó.

Es así que, en medio de su llegada a la órbita de la Luna, la misión Artemis II estará 45 minutos sin comunicación, así lo dio a conocer la astronauta análoga peruana Nataly Rojas Barnett.