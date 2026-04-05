La sorprendente razón por la que una hora tiene 60 minutos

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Alguna vez te quedaste mirando el reloj y te preguntaste por qué una hora tiene exactamente 60 minutos? Lo que parece algo obvio tiene una historia larga y curiosa que viene desde los antiguos sumerios, pasando por babilonios, egipcios y hasta los revolucionarios franceses que quisieron cambiarlo todo.

El experimento fallido

En octubre de 1793, la nueva República Francesa quiso meterle un cambio bravo hasta al tiempo. Planearon partir el día en 10 horas, cada una con 100 minutos y 100 segundos decimales, en un calendario distinto, con semanas de 10 días.

Los relojes se rediseñaron y las actividades oficiales se registraban bajo este sistema. Pero la idea no pegó: resultaba extremadamente complicado adaptar los relojes existentes, la población rural estaba confundida y Francia quedó aislada de sus vecinos.

El sistema decimal duró apenas un año, un intento que quedó como curiosidad histórica más que como norma.

Nace la hora de 60 minutos

Para entender la razón de los 60 minutos, hay que viajar hasta los sumerios, en Mesopotamia, hace muchísimos años atrás. Esta gente armó uno de los primeros sistemas de números y aplicó la base de 60, llamada sistema sexagesimal.

¿Por qué 60? Porque es un número que se puede dividir fácilmente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60 sin necesidad de fracciones complicadas.

Esto era perfecto para la contabilidad, los impuestos y la división de terrenos. Además, su sistema se aplicó a la astronomía, a la medición del cielo y, con el tiempo, al cálculo del tiempo mismo.

Los babilonios, que heredaron este sistema, dividieron el día en 12 horas y la noche en 12 horas, y luego introdujeron subdivisiones de 30 y 60 para medir con más precisión.

Así nacieron los minutos y segundos que usamos hoy, aunque al principio no se concebían como tiempo cotidiano, sino como unidades numéricas para astronomía y cálculos.

Tiempo que usamos

Los egipcios ya partían el día en 12 horas y usaban relojes de sol y agua hace miles de años por pura religión. Pero la jugada de dividir el tiempo en minutos y segundos llegó recién por la mezcla de los sistemas sumerio, babilónico y griego.

Con la llegada de relojes precisos en la Edad Moderna y, más tarde, los relojes atómicos en el siglo XX, los minutos y segundos se consolidaron como medidas universales. Hoy coordinan todo: desde la navegación GPS hasta la sincronización de internet y la ciencia más avanzada.

Así, lo que arrancó como un sistema de los sumerios y luego pasó por babilonios, egipcios y griegos, se volvió la base que manda en nuestro día a día. Una hora tiene 60 minutos no por ganas, sino por la historia y la práctica que hicieron del 60 un número bien útil y fijo a través de los siglos hoy.