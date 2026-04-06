Irán responde a Estados Unidos: Propone 10 puntos para acabar con la guerra aunque rechaza un alto al fuego

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La República Islámica de Irán presentó este lunes 6 de abril a Estados Unidos 10 propuestas para poner fin a la guerra, según lo informado por la Islamic Republic News Agency (IRNA).

De acuerdo con lo señalado por la agencia estatal, el texto formulado por el país persa lo hizo a través de Pakistán, en el cual rechaza el alto el fuego; no obstante, enfatiza en la necesidad de acabar con el conflicto bélico que empezó el pasado 28 de febrero, pero respetando las consideraciones iraníes.

Respuesta iraní

Desde Oriente Medio señalan que dentro de las principales propuestas de Irán está el fin de los conflictos en la región, la implementación de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción de la país y el levantamiento de las sanciones impuestas desde Washington.

Cabe señalar que, Egipto, Pakistán y Turquía se habían ofrecido como mediadores en el conflicto. En ese contexto, presentaron a Irán y Estados Unidos una propuesta de alto al fuego por 45 días, mientras logran abordar sus diferencia vía diplomática. No obstante, no fue tomada en cuenta por ninguna de las partes.

A finales de marzo, desde la Casa Blanca informaron que habían llegado al diálogo con Teherán al haberse desarrollado conversaciones "muy positivas y productivas", hecho que fuera expresado por Donald Trump; sin embargo, desde Irán desmintieron tal afirmación, dejando en claro su postura sobre el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

Ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz vence el 6 de abril

Este lunes 6 de abril, a las 8:00 p. m. (hora del este), vence el plazo que dio el mandatario estadounidense para no atacar las centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, a fin de que se logre la reapertura en su totalidad del estrecho de Ormuz.

En la última semana, Trump criticó a sus aliados por no involucrarse en su "plan" sobre el paso por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo. A través de su cuenta de Truth Social, el jefe de la Casa Blanca no ocultó su "malestar", poniendo como "ejemplo" al Reino Unido, acusándolo de negarse a participar en los operativos militares contra Teherán.

A manera de "presión" y teniendo en cuenta la imposibilidad de que sus todavía aliados puedan conseguir combustible para aviones, Trump les "sugirió" compren el hidrocarburo a Estados Unidos y que, en segundo lugar, vayan directamente a luchar por el mismo al estrecho de Ormuz, aunque dejó en claro que será sin el apoyo de Washington.

"Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!", escribió en su red social preferida.

Desde Norteamérica se mantienen firmes con respecto al ultimátum dado a Irán, el mundo entero queda a la expectativa sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas.