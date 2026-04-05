Artemis II: NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA publicó una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por la tripulación de la misión Artemis II, en lo que ya es considerado un momento histórico para la exploración espacial.

La imagen muestra el hemisferio lunar menos conocido desde una perspectiva inédita, incluyendo la cuenca Oriental completa, una formación geológica que nunca había sido observada en su totalidad por seres humanos.

Un vistazo humano a lo desconocido

Tomada durante el viaje de la nave Orión, la fotografía presenta a la Luna "al revés", con el Polo Sur orientado hacia arriba, lo que ha llamado la atención de científicos y aficionados.

La nueva imagen publicada por la NASA muestra por primera vez la Cuenca Oriental de la Luna captada en su totalidad por una tripulación humana. Esto no había sido posible debido a su ubicación, en el extremo suroeste del satélite, con su mayor extensión en la cara oculta.

Uno de los tripulantes expresó durante una comunicación con la Tierra que el sobrevuelo lunar permitió distinguir montañas al norte y cráteres emblemáticos como Tycho y Copérnico, describiendo la vista como "absolutamente increíble".

En sus palabras, "todo lo que vimos durante el entrenamiento aparece ahora en tres dimensiones y supera cualquier expectativa". También identificaron la estructura concéntrica de la Cuenca Oriental, formada por varios anillos de impacto y una gran depresión central.

Claves científicas de la cuenca Oriental

La Cuenca Oriental constituye uno de los accidentes geográficos más jóvenes y mejor conservados en la superficie lunar. Este anillo de impacto se formó hace aproximadamente 3.800 millones de años al final del llamado Bombardeo Intenso Tardío.

Este período corresponde a una etapa en la que, según la hipótesis más aceptada, el sistema solar habría experimentado un aumento en la frecuencia de impactos de asteroides y cometas, lo que habría provocado la formación de numerosos cráteres tanto en la Luna como en otros cuerpos planetarios.

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación (compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Cuando la tripulación, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA. Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.