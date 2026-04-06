Misión Artemis II superó récord de distancia desde la Tierra a la Luna que impuso el Apolo 13

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La misión Artemis II ha superado el récord de distancia entre la Tierra y la Luna establecido por el Apolo 13. Este nuevo hito marca un avance clave en la exploración espacial y refuerza el camino hacia el regreso del ser humano al satélite natural de nuestro planeta.

Artemis II superó récord de distancia desde la Tierra a la Luna

Este lunes 6 de abril, la misión Artemis II de la NASA cumplirá una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá aproximarse a la cara oculta del satélite terrestre, con la que la tripulación alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, superando el récord de Apolo 13.

Esto último, la agencia espacial estadounidense lo ha calificado como "un nuevo hito para la humanidad". "La tripulación de Artemis II ha alcanzado la mayor distancia jamás recorrida por un ser humano, llegando a una distancia máxima de 252.752 millas desde la Tierra. Esto supera el récord anterior establecido por el Apolo 13 en 1970 por aproximadamente 4.102 millas", se lee en una publicación de X.

Publicación de la NASA en la que detalla el récord superado por Artemis II

La tripulación integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, y el representante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, ingresarán hoy a la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros del satélite natural. Pero desde ya, por el momento, se han convertido en los seres humanos que más lejos han viajado desde nuestro planeta.

Durante 56 años el récord de distancia perteneció a los tripulantes del Apolo 13. Hoy dicha plusmarca de Artemis II superó lo 400 mil kilómetros y evidencia que la tecnología del siglo XXI ha madurado suficiente para sostener la vida humana en el entorno más hostil.

Permanecerán 45 minutos incomunicados

En diálogo con Exitosa, Nataly Rojas Barnett, astronauta análoga peruana, explicó que la tripulación de Artemis II afrontará cerca de 45 minutos sin comunicación durante su paso por el lado oculto de la Luna.

Bajo esa premisa, refirió que se podría suscitar un momento de tensión por el tema de telemtría, telecontrol y por saber cuál es el estado de los astronautas en el interior de la nave Orion.

Es así como, la misión Artemis II superó el récord de distancia desde la Tierra a la Luna establecido por el Apolo 13 marcando un hito histórico y haciendo que los tripulantes de la nave Orion se conviertan en los seres humanos que más lejos han viajado desde el planeta.