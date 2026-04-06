Victor Glover, piloto de la misión Artemis II, mandó un emotivo mensaje a la humanidad: "Creánme, son especiales"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de 110 mil kilómetros de su destino, la misión Artemis II avanza hacia un momento histórico para la humanidad. En su cuarto día de viaje, mientras la nave Orion se prepara para sobrevolar la cara oculta de la Luna, el foco no estuvo únicamente en la complejidad técnica, sino en un poderoso mensaje a la humanidad de uno de los astronautas, Victor Glover.

Un mensaje desde el espacio para la humanidad

La jornada del último 5 de abril inició cuando el Centro de Control de Houston despertó a la tripulación con la canción "Pink Pony Club" de Chappell Roan, en el preciso instante en el que la nave cruzaba una frontera invisible en su trayecto lunar. En medio de ello, fue el piloto Víctor Glover, quien captó la atención global con un mensaje por Domingo de Resurrección.

El astronauta de la NASA, quien hará historia como el primer hombre de raza negra en alcanzar llegar a la órbita de la Luna, compartió un sentido mensaje de asombro y gratitud que fue más allá de lo científico. Desde la cápsula Orion, recordó a la población mundial que todos somos tripulantes de una misma nave llamada Tierra.

"Tienes un lugar increíble, una nave espacial. Nos están hablando con nosotros porque estamos en una nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes también están dentro de una nave espacial llamada Tierra, que fue creada para darnos un lugar donde vivir en el universo", señaló.

Además, sostuvo que pese a que la misión Artemis II pueda parecer extraordinaria, cada persona en el planeta comparte una condición igual de especial que la de sus compañeros así como de él.

"Quizás crean que por la sustancia a la que estamos somos especiales, pero estamos a la misma distancia que ti. Lo que estoy tratando de decir es que, créanme, ustedes son especiales", afirmó.

La fragilidad y belleza de la Tierra

En otro momento, Glover centró su mensaje en la fragilidad y la belleza de nuestro planeta frente a la inmensidad del cosmos. Al respecto, resaltó que la Tierra es un espacio único para la vida comparándolo como un oasis en medio de todo el universo.

"Ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que debemos superar esto juntos", aseguró Víctor Glover.

Es así como Victor Glover, astronauta de la misión Artemis II, compartió un emotivo mensaje a la humanidad por Domingo de Resurrección asegurando que cada persona es especial. Además, invitó a ver la Tierra como un hogar común y valorar este oasis en el universo.