Nicolás Maduro envía mensaje por Semana Santa desde prisión: "Gana el amor"

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, difundió una publicación con motivo de la Semana Santa, en la que apeló a valores religiosos para insistir en la necesidad de superar las divisiones.

Mensaje publicado en redes sociales

En una publicación en la red social "X" (antes twitter) bajo la ubicación de Nueva York y con descripción:"¡Domingo de Resurrección!", Maduro utilizó versículos de la Biblia para trazar un paralelismo entre la pasión de Cristo y la situación política actual.

Según el mensaje difundido, el exlíder chavista sostuvo que "no hay resurrección sin pasión", sugiriendo que tras el dolor y la entrega deviene una "vida nueva".

"Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión (...)", se lee en el post de X con tono religioso.

La publicación no solo tiene un tinte espiritual, sino que reafirma su postura frente al conflicto que mantiene con la oposición y la comunidad internacional.

"Por eso este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", dijo.

El mensaje concluye con una promesa de compañía eterna y una bendición dirigida tanto a Venezuela como a los "pueblos del mundo", manteniendo su retitulación como "Presidente Constitucional" en la firma oficial del post.

El proceso de Nicolás Maduro en EE. UU.

Esta es la segunda reaparición de Maduro, que ocurre tres meses después de su captura durante una operación militar estadounidense en Caracas, tras la cual fue trasladado a territorio norteamericano para afrontar múltiples acusaciones federales. En un anterior mensaje a fines de marzo indicó que se encuentra "firme" y "sereno".

Según las autoridades estadounidenses, encara cargos que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. El mes pasado, un juez federal rechazó desestimar el caso, lo que permitió que el proceso judicial continúe su curso.

Desde entonces, Maduro ha mantenido una estrategia de comunicación limitada, con discursos en los que insiste en su inocencia y llama a la paz. Por su parte, Cilia Flores también enfrenta acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas.