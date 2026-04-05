Papa León XIV tras culminar la primera Semana Santa de su pontificado: "La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva humanidad"

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 5 de abril, el papa León XIV ofreció en una plaza San Pedro adornada como cada año con miles de tulipanes y otras flores, la tradicional misa de Pascua de Resurrección ante más de 50 000 fieles de todas partes del mundo.

Durante la homilía del Urbi et Orbi, el sumo pontífice envió un nuevo mensaje de paz a todo el mundo, advirtiendo que los hombres se están "acostumbrando a la violencia", convirtiéndolos indiferentes ante el dolor humano y la muerte. En ese sentido, invitó a toda la comunidad a unirse a la Vigilia de Oración por la Paz que se celebrará el sábado 11 de abril en el Vaticano.

"¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!"

Llevando la muceta roja y la estola que le obsequió el patriarca ecuménico Bartolomé en noviembre de 2025 y tras recibir los honores militares y protocolares, el santo padre invocó a la "conversión a la paz" para desarmar las guerras, no solo con acciones, acuerdos o palabras, sino desde el corazón.

"La paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Convirtámonos a la paz de Cristo. ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!", expresó desde el mismo balcón donde hace casi un año se presentó ante el mundo.

El pontífice subrayó que, la Pascua del Señor nos invita a "levantar la mirada y a ensanchar el corazón", alimentando así el espíritu de las personas. Además, puso como ejemplo el sepulcro de Jesús, al señalar que "en cada muerte que experimentamos hay también espacio para una nueva vida que surge".

"El Señor está vivo y permanece con nosotros. A través de resquicios de resurrección que se abren paso en la oscuridad, Él entrega nuestro corazón a la esperanza que nos sostiene: el poder de la muerte no es el destino último de nuestra vida. Estamos orientados de una vez y para siempre hacia la plenitud, porque en Cristo resucitado también nosotros hemos resucitado", exclamó.

Sus saludos en diez idiomas

Uno de los momentos más importantes de la santa misa celebrada desde Roma, fue la bendición que ofreció Robert Prevost en diez idiomas (italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín) tal como ocurrió en la Navidad, a través de la siguiente frase. "Felix sit vobis Domini resurrectionis festivitas! Jesús resucitó, inter nos adstantis, laetitiam cum omnibus comunica".

El santo padre afirmó que, este día tan especial invita a recordar a que la resurrección de Cristo es una "nueva creación" posible para cada cada día, señalando que una vida nueva, más fuerte que la muerte, está ahora brotando para la humanidad.

"La Pascua es la nueva creación obrada por el Señor Resucitado, es un nuevo comienzo, es la vida finalmente hecha eterna por la victoria de Dios sobre el antiguo adversario", dijo.

Así culminó la primera Semana Santa del pontificado del papa León XIV, a quien se espera en el Perú para fines de 2026.