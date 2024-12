Esposa de RECORDADO FUTBOLISTA murió en trágicas circunstancias: esto se sabe de su deceso

Una terrible noticia ha remecido el mundo del fútbol durante las últimas horas. La esposa de un recordado futbolista, quien además participó en uno de los mundiales más memorables de la historia, falleció el último lunes 2 de diciembre. Sin embargo, las circunstancias en que ocurrió el deceso guardan un trágico misterio, del cual incluso se sospecha un caso de feminicidio.

De acuerdo a medios internacionales. Raquel Candia, la pareja del exfutbolista argentino Fernando Cáceres, perdió la vida tras caer desde el séptimo piso de su edificio, ubicado en la localidad de La Matanza, en Buenos Aires. Desde hace casi un año, ella vivía en dicho lugar junto al 'Negro' Cáceres.

Conforme a las investigaciones preliminares, la mujer de 45 años se encontraba en su departamento en compañía del retirado pelotero, quien actualmente tiene 55 años de edad. Por tal motivo, la Policía sugiere 3 posibles casos en los que pudo desencadenarse el fatídico desenlace: suicidio, accidente o feminicidio.

Hasta el lugar de los hechos llegaron la fiscalía de Homicidios del sector, así como peritos de la Policía Científica. Durante las diligencias, se determinó que el cadáver no presentó signos de defensa ni tampoco lesiones previas a la caída. No obstante, la familia de la fallecida mujer contempla la idea de que Cáceres estaría involucrado en esta tragedia.

Tras conocerse sobre esta situación, familiares de Candia se aproximaron a los exteriores del edificio en donde fue hallada muerta. Una prima de Raquel, afectada por la pérdida, brindó declaraciones para los medios locales, lanzando una controvertida afirmación que causó asombro entre la prensa.

"Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona", manifestó al respecto.