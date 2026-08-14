Gobierno de Venezuela excarcela a 131 presos políticos, entre ellos una mujer que perdió su embarazo

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 14 de agosto, Venezuela vivió un hecho inédito en su proceso de transición política: la liberación de 131 presos políticos en distintos centros penitenciarios del país. La medida, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se enmarca en la Ley de Amnistía aprobada en febrero y fue presentada como un gesto de reconciliación en medio del diálogo entre chavismo y oposición.

Los liberados

Entre los excarcelados figura Emirlendris Benítez, detenida en 2018 con cuatro meses de embarazo y condenada a 30 años por terrorismo y traición a la patria, acusada de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro.

Organizaciones como Amnistía Internacional habían denunciado torturas y la pérdida del hijo que esperaba. Su liberación fue celebrada como símbolo de reparación tardía.

Nunca más se debe repetir en Venezuela el horror sufrido por Emirlendris Benítez.



Nunca más un venezolano debe ser perseguido, encarcelado y torturado por sus ideas.



Nunca más una familia rota por tanta crueldad.#NuncaMás pic.twitter.com/kSVqdrzOkV — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) August 14, 2026

Otros liberados estaban procesados por delitos vinculados a "ataques contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República". Según cifras oficiales, desde enero de 2026 se han liberado 1.046 personas bajo medidas alternativas a la prisión.

Reacciones internacionales y nacionales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la liberación como un "paso crucial" hacia la reconciliación nacional, aunque advirtió que Washington seguirá monitoreando el proceso de transición.

La oposición venezolana también reaccionó. María Corina Machado celebró las excarcelaciones como motivo de "alegría infinita", pero insistió en que "todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya".

Marco Rubio saludó excarcelaciones

El Foro Penal, ONG que registra casos de presos políticos, confirmó la salida de al menos 17 personas y recordó que aún quedan cientos de detenidos.

La medida ocurre en medio de un diálogo nacional iniciado el 6 de agosto en Caracas, auspiciado por Estados Unidos. El proceso busca avanzar hacia una transición política tras la captura y extradición de Nicolás Maduro en enero y la asunción de Rodríguez como presidenta encargada.

La Ley de Amnistía contempla también el cierre del Helicoide, centro de detención del SEBIN señalado como lugar de torturas, que será convertido en espacio cultural y deportivo.

#14Ago I 🚨 Imágenes sobre la reciente liberación de decenas de presos políticos en Venezuela.



El hecho ha generado diversas reacciones y análisis en la comunidad internacional, destacando el impacto de las gestiones diplomáticas y la mediación exterior en el desarrollo de... pic.twitter.com/OCJevB23ba — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 15, 2026

La liberación de 131 presos políticos representa un hito en la crisis venezolana. Aunque celebrada por la comunidad internacional y familiares, persisten dudas: las medidas otorgadas no siempre implican libertad plena y aún quedan cientos de detenidos.

El caso de Emirlendris Benítez simboliza tanto la gravedad de la persecución política como la esperanza de reparación. El reto ahora es que este gesto se traduzca en un verdadero proceso de reconciliación y no solo en un episodio aislado.