Estados Unidos: ICE podrá ingresar a domicilios por la fuerza y sin orden judicial

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los agentes del ICE ahora podrán ingresar a los domicilios sin la necesidad de una orden judicial y usando la fuerza para llevarse a personas detenidas que no cuenten con precedentes delictivos.

Así lo indica el más reciente memorando emitido a la interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha levantando la alarma por ser considerada una violación a los derechos constitucionales por ir contra la privacidad e incautaciones irrazonables.

ICE podrá ingresar a domicilios

La nueva directiva del gobierno de Donald Trump endurece ferozmente la situación de migrantes en proceso de residencia y de propios estadounidenses.

Ello, debido a que ahora los agentes del ICE podrán ingresar a domicilios sin ningún tipo de permiso mas que una orden administrativa sin contar con la disposición de un juez.

De acuerdo a la nueva orden, los agentes del ICE cuentan con la potestad de hacer uso de la fuerza para ingresar a domicilios y llevarse detenidas a los habitantes sin tener una autorización judicial.

"Si el extranjero se niega a permitir el acceso, los agentes del ICE solo deberán usar la fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, previa notificación de su autoridad y de su intención de entrar", indicó el documento.

La reciente resolución indica que para ingresar a una vivienda de forma intempestiva no será necesario presentar una orden judicial, la cual es emitida por un jueza tras ratificar que se ha cometido un delito. Ahora no será necesario.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, jueces de inmigración han sido despedidos y sustituidos por abogados militares con lo que se han aumentado las órdenes de expulsión y deportación.

Contra derecho de la Constitución

Con la nueva orden se marca el precedente para el ingreso a domicilios de manera indiscriminada. Tal es la posición de defensores civiles y activistas dado que solo es necesario un mandato de la administración Trump para hacerlo.

La vulneración se daría en la cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos la cual trata sobre el "derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables".

La misma indica que no se pueden cursar ordenes judiciales sin una causa probable la cual este apoyada en una disposición donde se detalle el lugar, las personas o cosas a incautar.

