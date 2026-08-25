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Dolly Parton: la vez que cantó con Julio Iglesias, quien lamentó su muerte con emotiva despedida

La artista falleció a los 80 años tras breve batalla contra el cáncer; Iglesias, quien recordó su colaboración en los noventa, lamentó su deceso con un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Iglesias se suma a las personalidades que se despiden de la leyenda del country.
Iglesias se suma a las personalidades que se despiden de la leyenda del country. (Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/08/2026

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El mundo de la música despidió a Dolly Parton, ícono del country estadounidense, quien falleció este martes 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su partida generó una ola de homenajes de artistas y personalidades, entre ellos el cantante español Julio Iglesias, que evocó el privilegio de haber compartido escenario y estudio con ella en la década de los noventa.

Julio Iglesias y el recuerdo de una colaboración

En un mensaje publicado en redes sociales, Iglesias expresó: "Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. ¡Qué privilegio tan grande tuve!".

Iglesias se despidió de la cantante en sus redes.
Iglesias se despidió de la cantante en sus redes.

El español se refería a la grabación de "When You Tell Me That You Love Me", tema incluido en su álbum Crazy de 1994, donde Parton aportó su voz para una versión que unió la balada romántica con el country.

El cantante cerró su despedida con un emotivo: "Nos veremos otra vez. Descansa en paz", subrayando la dimensión universal de una artista que trascendió géneros y fronteras.

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Parte la reina del Country

Parton falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, quien la describió como una vida "brillante como un diamante". La familia anunció que el funeral será privado y pidió que no se envíen flores, en respeto a los deseos de la artista.

Su legado es inmenso: más de 60 años de carrera, 11 premios Grammy, clásicos como Jolene y I Will Always Love You, además de su faceta como empresaria y filántropa con proyectos como el programa de alfabetización infantil Imagination Library.

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Reacciones internacionales

La muerte de Parton generó mensajes de despedida de colegas y líderes políticos. El presidente Donald Trump decretó luto nacional y ordenó que la bandera estadounidense ondee a media asta durante una semana, en reconocimiento a su aporte cultural. Artistas como Reba McEntire, Kenny Chesney y Miley Cyrus también expresaron su dolor, destacando la influencia de Parton en varias generaciones.

La despedida de Julio Iglesias y el homenaje oficial en Estados Unidos reflejan la magnitud de Dolly Parton como figura cultural. Su voz, su carisma y su capacidad para unir mundos distintos la convirtieron en un ícono irrepetible. Su muerte deja un vacío enorme, pero su legado seguirá vivo en cada canción y en cada artista que encuentre inspiración en su historia.

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