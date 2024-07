¿Irán trató de matar a Donald Trump? Servicio Secreto de Estados Unidos reveló presunto complot

¿El atentado contra Donald Trump fue un complot orquestado por Irán para asesinar al expresidente de los Estados Unidos? Por más sorprendente que suene, el Servicio Secreto del país recibió información más que impactante, que revelaría la verdad detrás del incidente.

Si bien el culpable del atentado contra Trump responde a la identidad de Thomas Mattew Crooks, y no existe un vínculo entre el tirador y el Gobierno de Irán, no se puede descartar algún enlace entre estas partes.

En esa línea, se desconoce si la información sobre el presunto complot para asesinar al candidato republicano fue compartida por algún equipo o grupo que apoye su campaña presidencial.

Pocos lo recuerdan, pero en enero del 2020, el ejército estadounidense acabó con Qasem Soleimani, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del ejército iraní.

Según fuentes expertas en este asunto que conversaron con la CNN, desde esa fecha existió preocupación en el entorno de Trump ante un posible ataque hacia su persona o su equipo de trabajo.

Como si no fuera suficiente, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, habría estado en la mira del complot de asesinato iraní. Ante todo esto, se está planificando una respuesta de seguridad por parte del equipo de Trump, pero no se ha precisado de qué forma se dará.

El pasado 14 de julio, el presidente 45 de Estados Unidos se pronunció a través de la red social que él mismo creó, Truth Social, para dejar su impresión sobre el atentado que sufrió por parte de un joven de 20 años en un mitin en Pensilvania.

"Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Inmediatamente, supe que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡Dios bendiga a América!", sostuvo el exmandatario.