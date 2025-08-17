Cusco: Policía Nacional y del Ejército intervienen narcoavioneta boliviana en La Convención

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Golpe al narcotráfico! Una narcoavioneta con matrícula boliviana fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército Peruano en una pista de aterrizaje clandestina, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en la región Cusco.

El exitoso operativo policial-militar se llevó a cabo esta mañana en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Los ocupantes en su intención de huir terminaron por impactar la nave extranjera.

#EnVivo



Vraem: Capturan narcoavioneta con matrícula boliviana.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/NpL2Kd3ZvI — Canal N (@canalN_) August 17, 2025

Unidad capturada por agentes del orden

El operativo a cargo de la PNP y del Comando Especial del VRAEM tuvo como punto la localidad cusqueña, cuando los agentes del orden hallaron la nave boliviana en medio de una pista de aterrizaje clandestina.

De inmediato, la narcoavioneta fue trasladada por un helicóptero del Perú al Fuerte Pichari en La Convención, a fin de que en las próximas horas el personal policial y del Ministerio Público realicen sus diligencias de acuerdo a ley.

Cabe señalar que, esta es la segunda nave intervenida en los últimos días. En una publicación en su cuenta de "X" de fecha 15 de agosto, la PNP reportó la captura de otra avioneta en el distrito de Megantoni, Cusco, en una pista usada para el delito de tráfico ilícito de drogas (TID).

🚨#ÚltimoMinuto | En Megantoni, #Cusco, inteligencia de la DIRANDRO y el @EjercitoPeru intervino una avioneta procedente de Bolivia en pista clandestina usada para el TID.

Operativo helitransportado de alta precisión.

Se continúa con la interdicción.#PolicíasEnAcción pic.twitter.com/AslOU5CuFQ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) August 16, 2025

Estado de emergencia por TID

Con el objetivo de intensificar las acciones contra el tráfico ilícito de drogas, el Poder Ejecutivo dispuso la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia en ocho distritos de la región Cusco y siete de Ayacucho por un plazo de 60 días calendario.

En ese sentido, los distritos de Manitea, Kimbiri, Cielo Punco, Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina, (La Convención, Cusco) y las jurisdicciones de Samugari, Anco, Unión Progreso, Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, ubicados en la provincia de La Mar, Ayacucho, son los que estarán bajo el régimen de excepción.

En ese sentido, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Decreto Supremo N.°104-2025-PCM establece que se excluyen al Centro Poblado Kiteni y la franja territorial denominada 'Eje Energético del Gas de Camisea', que abarca ocho kilómetros desde el Centro Poblado Nuevo Mundo (distrito de Megantoni, La Convención) hasta el distrito de Anco (La Mar).

De esta manera, las fuerzas del orden del Perú continúan con sus exitosos operativos al interior del Perú en su lucha contra el narcotráfico y otros delitos.