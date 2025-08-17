Kiara Lozano confrontó a fans que la acosaban durante concierto en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kiara Lozano, cantante de la orquesta de cumbia Corazón Serrano, relató por medio de un live el incomodo momento que pasó durante concierto que realizó la agrupación el pasado 14 de agosto en Huamachuco. La artista se mostró decepcionada del accionar que tuvieron algunos fans.

Detalles del incómodo momento

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok, la intérprete de 'Heridas de Amor' compartió la experiencia que tuvo en el evento realizado en la Plaza de Armas de Huamachuco, detalló que fue un momento que estuvo marcado por peleas y disturbios entre el público. "Me dio cólera porque nos apuntaban al po**, sinvergüenzas", señaló Lozano.

Ante lo ocurrido, la cantante de Corazón Serrano expresó su indignación por el mal actuar de algunos asistentes durante el concierto deteniendo la coreografía que estaba realizando para demostrar que estaba disgustada.

Asimismo, resaltó que no todos los asistentes varones tuvieron ese actuar frente a las cantantes y que los hechos se dieron por individuos que usaban láseres para apuntar hacia sus glúteos y así poder vulnerarlas.

"No estamos hablando de todos, estábamos hablando de que cuando salimos a bailar, no se quienes habrán sido pues, ni cuenta nos hemos dado, pero agarraban el láser y nos apuntaban al po**. Yo me di cuenta porque primero sale Milison a bailar luego salieron las demás chicas y yo me di cuenta que estaban apuntando", indicó con indignación.

Ante los comentarios se sumaron varias imágenes del concierto que rápidamente se viralizaron en redes sociales mostrando a Kiara Lozano pausando su presentación para confrontar a los fans por las irrespetuosas acciones contra ella y las demás artistas de la agrupación.

Briela Cirilo no se presentó en Huamachuco

La intérprete de 'No sufriré por nadie', Briela Cirilo, sorprendió a sus fans al no presentarse durante el concierto dado en Huamachuco, generando preocupación en el público. Lozano durante su trasmisión por TikTok detalló que se retrasó y que si hubiera llegado lo habría hecho cuando el ya habría terminado el evento.

Las integrantes de la agrupación bromearon sobre aquella situación, lanzando insinuaciones que se habría quedado dormida y preguntándole si hubiera asistido de todas formas. Ante esto, Cirilo respondió con ironía: "Para que me humillen?, señalando para poder evitar algún rumor por su inasistencia al concierto del pasado 14 de agosto.

En ese sentido, Kiara Lozano y las demás integrantes de la orquesta de cumbia pasaron un momento sumamente incómodo. Dicho suceso fue ocasionado por fans de la agrupación que decidieron ir contra la integridad de las artistas dejando malestar entre las cantantes.