Niña prodigio de solo 10 años vislumbra al mundo del ajedrez al vencer a experimentado maestro Peter Wells

El mundo del ajedrez está en boca de todos debido a que una niña de tan solo 10 años ha batido un nuevo récord al derrotar a un gran maestro ajedrecista. La hazaña sucedió en Inglaterra, durante la gran final del Campeonato Británico de Ajedrez 2025, en Liverpool.

¿Quién es la niña prodigio del ajedrez?

La niña prodigio se llama Bodhana Sivanandan ya logró convertirse en la jugadora más joven en derrotar a un gran maestro, logrando un hito histórico en el Campeonato Británico de Ajedrez 2025. La pequeña enfrentó al gran maestro Peter Wells, de 60 años, y se llevó la victoria en la ronda final, demostrando un talento extraordinario para su edad.

Con este gran logro, con 10 años, cinco meses y tres días, Bodhana rompió el récord establecido en 2019 por la estadounidense Carissa Yip, quien tenía diez años, 11 meses y 20 días cuando derrotó a otro gran maestro en 2019, tal y como lo establece la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

🇬🇧♟👏 British sensation Bodhana Sivanandan has made history by becoming the youngest female chess player ever to beat a grandmaster!



The 10-year-old, from Harrow, pulled off the win on Sunday against 60-year-old Grandmaster Peter Wells in the last round of the 2025 British... pic.twitter.com/bAMqeyFZHm — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 11, 2025

Cabe destacar, que luego de vencer a Peter Wells, la joven ajedrecista ha obtenido el título de maestra internacional femenina, por debajo del título exclusivo para mujeres de gran maestra.

En tal sentido, Sivanandan finalizó el campeonato británico en el peusto 26, una destacada posición para una niña de su edad. Quien se alzó como campeón fue Michael Adams, de 53 años, quien logró su noveno título.

Una carrera llena de premios

La joven ajedrecista nacida en Harrow, Londres, acumula récords asombrosos que vislumbran a los más experimentados del mundo del tablero. Cabe destacar, por ejemplo, que en 2023 logró ganar tres campeonatos del mundo logrando 33 victorias en 33 juegos, sumando los resultados en los Mundiales en las categorías de ajedrez clásico, rápido y relámpago.

Además, se alzó con la presea de oro en un torneo europeo de ajedrez rápido absoluto, contra jugadoras de diversas edades. Asimismo, en 2024 integró la selección nacional de Inglaterra durante la Olimpiada de Ajedrez, desarrollada en Budapest.

Bodhana Sivandanan se suma a otras proezas del ajedrez británico como Shreyas Royal, el gran maestro más joven de la historia de Inglaterra. También, destaca Supratit Banerjee, de 11 años, quien derrotó a dos grandes maestros.

