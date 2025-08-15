Putin sobre derrota de Trump en 2021: "Si él hubiera sido presidente en aquel entonces, no habría guerra"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin dejó varias frases para el recuerdo. Una de ellas fue la afirmación del mandatario ruso sobre la derrota de su homólogo en las elecciones de 2021 ante Joe Biden, que aseguró que de no haberse dado, no habría guerra con Ucrania.

Pudo cambiar el curso de la historia

Para el jefe de estafo ruso, el hecho de que el líder del Partido Republicano no haya conseguido la reelección, fue determinante para que el conflicto con su vecino ocurra. En ese sentido, expresó que su victoria habría ayudado a evitar ese escenario bélico.

"En 2022, durante mi último contacto con la anterior administración, sostuve que la situación no era propia para un punto de no retorno al conflicto. Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces, no habría guerra... así sería. Lo confirmo", expresó el líder del Kremlin.

Putin señala a los demócratas: "Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces, no habría guerra... así sería. Lo confirmo". pic.twitter.com/sFnRYm7Xuv — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 15, 2025

Mientras estaba en campaña electoral para los comicios del 2024 y posterior a su victoria, Trump afirmó que él hubiera impedido una guerra entre Rusia y Ucrania. Con las recientes declaraciones de Putin, se manifiesta que ambos mandatarios hubieran evitado una guerra.

En una entrevista ofrecida para la televisora Rossiya 1 en enero de este año, el presidente ruso ya había dado un discurso similar, en el que planteaba que si no le hubieran robado las elecciones al republicano, la crisis estallada hace tres años hubiera tenido otra resolución.

Putin invitó a Trump a Moscú

Cuando la conferencia de prensa estuvo cerca de acabar y ambos mandatarios se despedían el uno del otro, Putin dejó un mensaje que tomó por sorpresa a Trump. El líder del Kremlin aceptó un segundo encuentro, dejando una invitación en la capital de Rusia.

Al despedirse de la prensa, el presidente estadounidense agradeció a su homólogo haber llegado hasta Alaska, a lo que él le respondió: "La próxima vez en Moscú". Esto dejó causó el asombro de Trump, quien de inmediato replicó diciendo que posiblemente pueda suceder.

🇺🇸🇷🇺 | AHORA - REUNIÓN TRUMP-PUTIN: Trump: Gracias Vladimir, probablemente te volveré a ver muy pronto.



Putin: ¿La próxima vez en Moscú?



Trump: Podría verlo suceder.

pic.twitter.com/4InLmod7dd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 15, 2025

Tras no llegar a un acuerdo definitivo para el fin de la guerra en Ucrania, las conversaciones deberán retomarse. De momento, no se acordó un alto al fuego.

De esta manera, el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin fue productiva y con un tono amigable entre ambos. El mandatario de Rusia reconoció que su derrota ante Joe Biden afectó la situación con Ucrania y la escalada bélica que existe hasta ahora.