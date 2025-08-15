Tribunal Supremo de Brasil le puso fecha a juicio de Bolsonaro: El 2 de setiembre comienza la deliberación

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El próximo 2 de setiembre, Jair Bolsonaro conocerá su destino. El Tribunal Supremo de Brasil (STF por sus siglas en portugués) confirmó este viernes 15 de agosto la fecha en que comenzará la deliberación sobre el juicio que se le sigue al ex mandatario por el fallido intento de golpe contra Luis Inácio Lula da Silva.

Proceso concluirá en setiembre

Los magistrados del STF concluirán de esta forma, con las diligencias que comenzaron en marzo del 2025. La razón de la investigación es porque al término de su gestión, en 2022, habría tratado de impedir que el actual jefe de Estado tome el poder, tras vencerlo en las elecciones generales.

El presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, determinó que el veredicto sea estudiado en "sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre", según manifiesta el comunicado que emitió el supremo.

El juez Cristiano Zanin y Lula da Silva.

Según el magistrado, se han reservado ocho sesiones para analizar el caso, de las cuales seis serán extraordinarias. Esto quiere decir, que se realizarán en horarios distintos a los habituales de la Primera Sala.

Previamente, el juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso del intento de golpe, había pedido que se establezca de una vez la fecha del juicio de Jair Bolsonaro. Por tal motivo, Zanin cumplió su petición, luego de que los ocho acusados hayan presentado sus alegatos finales.

¿Quiénes son los otros acusados?

Además del expresidente de Brasil, hay siete implicados en esta investigación. Todos ellos formaron parte de la gestión del derechista y están señalados por participar en el intento frustrado de evitar el ascenso de Lula da Silva en 2023.

Alexandre Ramagem (PL-RJ) - diputado federal;

Almir Garnier Santos - almirante y ex comandante de la Armada;

Anderson Torres - ex Ministro de Justicia;

Augusto Heleno - general retirado y ex jefe de la Oficina de Seguridad Institucional;

Mauro Cid - Teniente coronel y ex ayudante de campo de Bolsonaro

Paulo Sérgio Nogueira - general y ex Ministro de Defensa

Walter Braga Netto - general retirado y ex jefe del Estado Mayor

Todos los acusados, excepto Alexandre Ramagem, enfrentan cargos de organización criminal armada, golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y daños al patrimonio histórico.

De esta forma, el Tribunal Supremi de Brasil estableció la fecha del juicio por golpe de Jair Bolsonaro y otros siete funcionarios de su gobierno. La deliberación iniciará el 2 de setiembre y está previsto a extenderse por 10 días más, para conocer la sentencia.