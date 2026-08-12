Papa León XIV enviará 100 000 euros de ayuda a damnificados por terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV envió una ayuda inicial de 100 mil euros a las zonas de Colombia afectadas por el terremoto de magnitud 7.4, como respuesta a la emergencia que dejó cientos de víctimas, personas heridas y graves daños materiales en distintas regiones del país.

El papa León XIV brinda apoyo económico a Colombia

De acuerdo con información difundida por Vatican News, la donación fue enviada a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, conocido como Limosnería Apostólica, y será destinada al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, que funcionará como centro de coordinación para distribuir los recursos entre las diócesis afectadas.

El Vaticano precisó que se trata de una primera aportación para atender las necesidades más urgentes y que podrían canalizarse recursos adicionales conforme se identifiquen nuevas necesidades en las comunidades afectadas.

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el 'limosnero', el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades.

En tanto, el papa León XIV ofreció este miércoles 12 de agosto sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia "y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia" y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.

Un mensaje solidario al pueblo colombiano desde el Vaticano

"Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales", afirmó en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español.

En esa línea, el Santo Padre sostuvo que "mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos" las familias y todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia que azotó en están presentes en sus oraciones. También expresó su "gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas".

Hay que mencioanr que el terremoto de magnitud 7.4 ha causado un gran número de muertos y por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

Es así que, tras el movimiento telúrico de magnitud 7.4 que azotó Colombia, el papa León XIV enviará una ayuda inicial de 100 mil euros para aquellas personas afectadas por esta emergencia.