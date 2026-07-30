La Oreja de Van Gogh regresa a Perú con su formación original para revivir los grandes clásicos del pop en español

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera terminó. Después de años de expectativa por parte de sus seguidores, La Oreja de Van Gogh regresará a Perú con una noticia que ha emocionado a toda Latinoamérica: la emblemática banda española llegará a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero, para reencontrarse con el público peruano y revivir los éxitos que la convirtieron en una de las agrupaciones más influyentes de la música en español.

Oreja de Van Gogh regresará a Perú: Fecha del concierto

El esperado concierto se realizará el 14 de marzo de 2027 en Costa 21, como parte de la exitosa gira internacional "Tantas Cosas que Contar Tour 2026", un recorrido que ha conquistado al público español con funciones agotadas y una extraordinaria acogida, consolidando el esperado regreso de la banda a los escenarios junto a su vocalista original.

Las entradas estarán disponibles en preventa los días 4 y 5 de agosto, desde las 10:00 a. m., a través de Teleticket. Los clientes que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a hasta un 15 % de descuento durante esta etapa de venta.

La Oreja de Van Gogh forma parte de la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. Temas como "Rosas", "Puedes Contar Conmigo", "La Playa", "20 de Enero", "Cuídate", "París", "Muñeca de Trapo", "Deseos de Cosas Imposibles", "Jueves", "El Último Vals", "Cometas por el Cielo" e "Inmortal" se han convertido en verdaderos himnos del pop en español, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y manteniéndose vigentes en el gusto del público.

La Oreja de Van Gogh regresa a Perú con Amaia Montero después de 20 años.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh: Reencuentro más esperado

Este tour representa mucho más que una serie de conciertos. Es el reencuentro definitivo entre la banda y Amaia Montero, cuya voz marcó una época y contribuyó a convertir a La Oreja de Van Gogh en un referente indiscutible del pop contemporáneo. Su regreso ha sido recibido con entusiasmo por millones de seguidores que esperaron durante casi dos décadas volver a verla interpretar los éxitos que acompañaron la vida de toda una generación.

Como parte de esta nueva etapa, la agrupación presentó el sencillo "Todos estamos bailando la misma canción", el primer tema inédito grabado con Amaia Montero tras casi veinte años de separación. La canción ha tenido una gran acogida entre el público y simboliza el inicio de un nuevo capítulo para una banda que continúa escribiendo su historia sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno internacional.

El concierto en Lima promete ser una noche cargada de nostalgia, emociones y grandes clásicos, en la que el público podrá reencontrarse con una de las voces más representativas del pop en español y disfrutar de un espectáculo inolvidable.

La Oreja de Van Gogh se presentará en Lima en marzo de 2027, en Costa 21.

Concierto en Costa 21 que promete emociones y grandes clásicos

Con un legado que ha trascendido generaciones y el esperado regreso de su formación original, La Oreja de Van Gogh se prepara para ofrecer uno de los conciertos más importantes y esperados de 2027 en el Perú, reafirmando el lugar privilegiado que ocupa dentro de la historia de la música en español.

La cita será el 14 de marzo de 2027 en Costa 21. La preventa de entradas comenzará los días 4 y 5 de agosto, desde las 10:00 a. m., a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento para los clientes de Interbank.

Miles de seguidores de la aclamada banda española ya están a la expectativa de este esperado reencuentro en una noche especial, puesto que después de 20 años, La Oreja de Van Gogh regresa a Perú con Amaia Montero.