Macron pide ayuda de Xi para "hacer entrar en razón" a Rusia y lograr la paz en Ucrania

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido la ayuda del presidente chino, Xi Jinping, para "hacer entrar a Rusia en razón" en el conflicto de Ucrania. Durante su visita de tres días a China, Macron dejó en claro que su objetivo era persuadir a China de que no apoye la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022. En una reunión bilateral, Macron afirmó que contaba con la ayuda de Xi para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones.

Los dos líderes reiteraron su llamado a conversaciones de paz entre Kiev y Moscú "lo antes posible". También reafirmaron su oposición al uso de armas nucleares en el conflicto. El presidente chino, Xi, condenó los ataques a civiles y cualquier "uso de armas biológicas y químicas".

Sin embargo, el Kremlin ha enfriado la situación, descartando la posibilidad de una mediación china. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la situación en Ucrania es compleja y que "no tenemos otra solución que seguir con la operación especial", utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania.

Durante una reunión trilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta última pidió a China que no entregara equipos militares a Rusia, directa o indirectamente, porque "sabemos todos que armar al agresor iría en contra de las leyes internacionales y dañaría considerablemente nuestra relación".

Macron también pidió a Xi que no entregara "nada a Rusia que pueda ser usado en su guerra contra Ucrania". En las últimas semanas, ha aumentado la presión internacional para que China, aliado estratégico de Rusia, se involucre en resolver el conflicto. Aunque Pekín se declara oficialmente neutral, no ha condenado la invasión y Xi Jinping no ha hablado con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

La visita de Macron y Von der Leyen a China coincide con un nuevo período de tensión alrededor de Taiwán después del encuentro en California entre la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. China considera Taiwán como parte de su territorio y está dispuesta a retomar su control, incluso por la fuerza.