Multa histórica a Meta: Tribunal impone USD 567 millones por riesgos en la salud mental de menores

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La compañía Meta fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de USD 567 millones tras un fallo de la Corte estatal de Nuevo México. El tribunal determinó que la empresa perjudicó el bienestar de menores al diseñar plataformas que fomentan la adicción y la exposición a riesgos en línea.

La sentencia, considerada histórica al ser la mayor impuesta contra la compañía de Mark Zuckerberg, incluye además la obligación de aplicar controles inéditos en Facebook e Instagram durante los próximos cinco años.

Detalles de la condena

El juez Bryan Biedscheid resolvió que el monto deberá destinarse a programas de salud mental para adolescentes, campañas de prevención y concienciación sobre los riesgos digitales. La demanda había sido presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de causar "molestia pública" y engañar sobre la seguridad de sus productos para menores.

La decisión se suma a una ola de litigios en EE. UU., donde más de 40 estados y 1,300 distritos escolares han iniciado procesos contra compañías de redes sociales por daños a niños y adolescentes.

Tribunal concluyó diseños de Facebook e Instagram fomentan la adicción.

Cabe señalar que en marzo de 2026, un jurado ya había condenado a Meta a pagar USD 375 millones por violar la Ley de Prácticas Desleales del estado, al ocultar información sobre los riesgos de sus plataformas. El nuevo fallo eleva la presión sobre la empresa y marca un precedente en la regulación de las redes sociales.

Medidas impuestas

Durante cinco años, Meta deberá implementar controles estrictos en su plataforma, entre ellos:

Límite de uso: máximo de 90 horas al mes para menores de 18 años.

máximo de para menores de 18 años. Restricciones de notificaciones dirigidas a adolescentes.

dirigidas a adolescentes. Controles reforzados sobre el contacto entre adultos y menores.

sobre el contacto entre adultos y menores. Salvaguardas para chatbots de IA que interactúen con usuarios jóvenes.

que interactúen con usuarios jóvenes. Revisión más rigurosa de denuncias de abuso sexual infantil.

Apelarán decisión

Meta no compartió la resolución del juez y anunció que apelará la decisión, alegando que trabaja para mantener seguras sus plataformas y que ha sido transparente sobre los desafíos de eliminar contenido dañino. La compañía insiste en que sus productos cuentan con medidas de protección y que las acusaciones "tergiversan los hechos".

La multa de USD 567 millones y las restricciones impuestas representan uno de los fallos más severos contra una gran tecnológica en EE. UU. No solo por el monto millonario, sino por las limitaciones inéditas al uso de redes sociales por menores. Así, el caso refleja la creciente presión legal para que las plataformas digitales asuman responsabilidad en la protección de niños y adolescentes.