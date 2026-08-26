Panamá y El Salvador en medio de sequías: declaran emergencia por impacto de fenómeno El Niño

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Panamá y El Salvador declararon medidas de emergencia frente a los efectos del fenómeno de El Niño, que genera condiciones climáticas extremas en distintos puntos de Centroamérica. La situación amenaza recursos hídricos, actividades agrícolas y poblaciones vulnerables.

Las medidas buscan implementar acciones preventivas, de mitigación y atención inmediata para proteger a la población y sus bienes frente a los impactos económicos y ambientales.

Panamá enfrenta falta agua

El panorama panameño presenta contrastes. Mientras las lluvias aumentaron 25 % en la región del Caribe, el Pacífico registra un déficit aproximado de 60 % en las precipitaciones, según autoridades meteorológicas.

🇵🇦 Nos anticipamos para proteger a los panameños.



El Gobierno Nacional declaró estado de emergencia frente al fenómeno de El Niño, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante inundaciones, deslizamientos y sequías, para actuar con rapidez y proteger a las familias, sus bienes... pic.twitter.com/S0xB985Wpb — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) August 26, 2026

La escasez también compromete al Canal de Panamá, cuya operación depende del agua almacenada en embalses. Por esta razón, la vía interoceánica reducirá progresivamente el número de buques que podrán atravesarla diariamente.

Desde el 3 de septiembre, el tránsito diario pasará de 36 a 34 embarcaciones, mientras que desde el 15 de septiembre se reducirá nuevamente hasta 32. La medida responde al déficit hídrico que afecta las operaciones del canal.

El Salvador activa alerta roja

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja debido a los periodos secos asociados con El Niño y la extensión de la canícula. El organismo advirtió sobre posibles efectos en el agua, agricultura y seguridad alimentaria.

⚠️#ATENCIÓN⚠️ Ante el déficit hídrico, períodos secos y altas temperaturas, emitimos 🔴 #AlertaRoja a nivel nacional, debido a las condiciones climáticas.



Activamos acciones preventivas, monitoreo y coordinación interinstitucional.



ℹ️: https://t.co/sQkHdtUpUf pic.twitter.com/Mbq3ZkyPWI — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) August 25, 2026

Las autoridades estiman entre 20 % y 40 % de probabilidad de que ocurra al menos un episodio de sequía meteorológica a escala nacional durante agosto y parte de septiembre. El escenario podría agravarse hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

Protección Civil señaló que el déficit de precipitaciones, las temperaturas superiores a lo habitual y la transición hacia la temporada seca incrementan la vulnerabilidad de la población y pueden afectar los medios de vida.

Sequías en el Canal de Panamá y en zonas agricultoras de El Salvador

De esta manera, Panamá y El Salvador buscan anticiparse a los efectos de El Niño mediante medidas extraordinarias, mientras Panamá enfrenta además restricciones en su principal vía interoceánica. La combinación de lluvias excesivas y sequía mantiene en alerta a ambos países.