Misión Artemis II: Donald Trump rinde homenaje a los astronautas tras su viaje a la Luna

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, quienes completaron en el mes de abril el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Centro Espacial Johnson de la NASA, situado en Houston, estado de Texas.

Reconocimiento oficial de Donald Trump a los tripulantes de la misión espacial

Durante el acto protocolar, Donald Trump mencionó los nombres de los integrantes de la tripulación: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el especialista de misión Jeremy Hansen. Esta distinción constituye el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Estados Unidos a personalidades del sector aeroespacial por servicios destacados.

Los cuatro tripulantes despegaron a bordo de la cápsula Orión el 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y retornaron a la Tierra el 10 de abril. La misión alcanzó la órbita lunar por primera vez desde 1972 y estableció un registro al viajar a mayor distancia de la Tierra que cualquier otra tripulación previa.

La tripulación incluyó a Christina Koch como la primera mujer en la órbita lunar, a Victor Glover como el primer hombre de raza negra en dicha posición, y a Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), como el primer ciudadano de ese país de alcanzar tal demarcación. Los astronautas entregaron al mandatario una chaqueta azul de la NASA y parches con los números 45 y 47.

🚨| El presidente Trump acaba de entregar personalmente la Medalla de Honor Espacial del Congreso al piloto de la misión Artemis II de la NASA, Victor Glover.



Glover se hizo viral durante la misión por compartir públicamente su fe cristiana mientras estaba en el espacio. pic.twitter.com/rB7SunVJff — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 28, 2026

Proyección del programa lunar y próximas misiones de la NASA

El programa Artemis II forma parte de la fase preparatoria de la NASA para concretar el retorno de seres humanos a la superficie de la Luna en la presente década. El cronograma oficial contempla el lanzamiento de Artemis III para el próximo año con el fin de evaluar maniobras de acoplamiento en órbita terrestre.

La misión Artemis IV, programada para 2028, tienen como objetivo llevar astronautas directamente a la superficie lunar. Las autoridades del sector espacial indicaron que las operaciones se desarrollan de acuerdo con los plazos técnicos establecidos por las agencias participantes.

El avance continuo de estas iniciativas consolida el liderazgo de la agencia norteamericana en materia de exploración del espacio profundo en colaboración con aliados internacionales. En ese sentido, Donald Trump reafirmó el respaldo de su administración al desarrollo aeroespacial y al posicionamiento estratégico del país en la nueva era de exploración espacial.