SISMO se registra en el SUR del Perú, HOY, viernes 28 de agosto: conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un segundo nuevo sismo ha remecido el sur del país, hoy viernes 28 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la tarde de hoy, viernes 28 de agosto, más precisamente a las 3:44 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.4, con el punto de referencia a 99 kilómetros al sur de la , región Tacna.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 18.87 y -70.01, respectivamente, con una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0604

Fecha y Hora Local: 28/08/2026,15:44:37

Magnitud: 4.4

Profundidad: 72 km

Latitud: -18.87

Longitud: -70.01

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 99 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/jBKuNy6UQE — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 28, 2026

Cabe señalar que, este es el segundo sismo que se percibe en la región fronteriza. El primer movimiento telúrico se registró a las 12:53 m., con una magnitud 4.2 y profundidad de 102 kilómetros.

(Noticia en desarrollo...)