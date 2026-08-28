Bus que transportaba a invitados de una boda se despista y deja al menos 35 heridos en India

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un momento que debía estar marcado por la celebración y la alegría terminó en un gran susto para decenas de personas. Un bus que trasladaba a invitados de una boda sufrió un aparatoso accidente luego de que el conductor realizara una maniobra repentina para evitar a un motociclista que estaba transitando por la misma vía. El accidente de de carretera dejó más de 30 muertos y por fortuna, ningún herido.

Bus de invitados de boda se despista y deja decenas de heridos

El accidente fue captado por cámaras de seguridad por donde estaba transitando el bus. Según se pudo observar, este transitaba con normalidad cuando repentinamente un motociclista le cerró y el paso, provocando que el chofer decida hacerse a un costado sin imaginar lo que sucedería segundos después.

Tras la maniobra, el vehículo perdió estabilidad, se salió de su trayectoria y terminó volcado de costado a un lado de la carretera. La vía se encontraba mojada debido a las lluvias, una condición que habría dificultado el control de la unidad. Además, el bus pasó muy cerca de los surtidores de una estación de combustible, aumentando el riesgo de que el accidente tuviera consecuencias mucho más graves.

El hecho ocurrió en una carretera del estado de Kerala, en India, y dejó alrededor de 35 personas heridas. Entre los afectados, cuatro presentaron lesiones de gravedad y tuvieron que recibir atención médica. Imágenes registradas por cámaras de seguridad permitieron observar cómo el bus se desvía, pierde el control y termina volcado mientras otros vehículos circulaban por la zona.

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron rápidamente para auxiliar a los pasajeros, algunos de los cuales quedaron atrapados dentro del vehículo. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas y establecer responsabilidades.

🇮🇳 Un autobús que transportaba a invitados de una boda chocó y volcó en Kakkoor, India, tras intentar esquivar un scooter.



El accidente dejó 35 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, según informaron las autoridades locales. pic.twitter.com/XIXKN9jwDU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 28, 2026

Otras noticias de India

La India atraviesa una de las temporadas de lluvias monzónicas más severas de los últimos meses. Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas que ya dejan más de un centenar de fallecidos. Además, miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas mientras las autoridades mantienen alertas por nuevas lluvias en gran parte del país.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, el saldo de víctimas mortales asciende al menos a 133 personas. La mayor parte de los decesos se registró por inundaciones, riadas y caída de rayos, fenómenos que han afectado especialmente a los estados de Assam, Kerala y Jharkhand. Ante este panorama, los organismos de emergencia continúan desplegados para atender a la población y reducir el impacto de la crisis.