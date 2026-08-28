Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: ¿cuál fue la causa de su fallecimiento y quién lo sucederá en el trono?

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Harald V de Noruega, considerado el rey más longevo de Europa, murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo. Su deceso fue confirmado por la Casa Real noruega después del agravamiento de los problemas de salud que padecía en los últimos años.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del rey Harald V de Noruega?

El monarca noruego permanecía internado en el nosocomio anteriormente citado desde el pasado 17 de agosto debido a una retención de líquidos. Durante su etapa de estabilización fue víctima de una infección bacteriana en la sangre, en el contexto del tratamiento que llevaba a cabo por una anemia hemolítica .

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 horas", señaló la Casa Real en un breve comunicado.

Harald V había sufrido diversos problemas de salud a lo largo de las últimas décadas. En 2003 fue intervenido de un cáncer de vejiga y dos años después tuvo que someterse a una operación por una estenosis aórtica. También sus problemas respiratorios también provocaron varios ingresos hospitalarios.

En febrero de 2024 fue hospitalizado en Malasia por otra infección durante unas vacaciones de invierno. Y a inicios de este año tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife durante unas vacaciones por una infección cutánea en una pierna.

¿Quién sucederá en el trono al rey Harald V de Noruega?

El soberano llegó al trono en 1991, tras el fallecimiento de su padre, Olav , desde entonces permaneció al frente de la Corona Noruega. Su avanzada edad y los problemas de salud le convirtieron en los últimos años en el decano de las casas reales europeas.

Con su partida se pone fin a 35 años de reinado, el segundo más largo de la historia de Noruega, y activa de inmediato el mecanismo constitucional de sucesión. El príncipe heredero Haakon , de 53 años.

El proceso formal de sucesión comienza este mismo viernes, mientras las autoridades preparan los actos de despedida del rey fallecido. Ahora, el hijo de Harald V deberá informar oficialmente el Gobierno del deceso de la muerte de su padre durante una reunión extraordinaria del Consejo de Estado, convocada para las 11:30 horas (hora local).

Haakon dará a conocer previsiblemente el nombre y lema que utilizará como rey. No está obligado a mantener el nombre Haakon por lo que podría escoger otra denominación. Hasta que lo comunique oficialmente, se hará referencia a él como Su Majestad el Rey.

Mediante un breve comunicado publicado este viernes, la Casa Real noruega anunció el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años. El monarca permanecía internado en el Hospital Nacional de Oslo debido al agravamiento de su salud. Ahora, quien le sucederá en el cargo será su hijo Haakon