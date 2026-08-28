ERM 2026: consulta AQUÍ tu local de votación a través de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma virtual para consultar el local de votación asignado en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). El proceso se realizará el domingo 4 de octubre, y más de 26 millones de peruanos deberán acudir a las urnas para elegir a más de 13 mil autoridades regionales y locales.

¿Cómo consultar mi local de votación?

Los electores pueden ingresar al portal oficial de la ONPE en el siguiente enlace: consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Allí, colocando el número de DNI, se obtiene información sobre el local de votación, la mesa asignada, la condición de miembro de mesa y la dirección exacta del centro electoral.

La ONPE recordó que el local de votación que se tuvo en las Elecciones Generales 2026 no necesariamente será el mismo en estos comicios. Por ello, es importante reconfirmar la información, ya que pueden producirse cambios incluso hasta el mismo día de la elección por motivos logísticos o de seguridad.

Página de la ONPE permite consultar local de votación con número de DNI.

Magnitud del proceso

En las ERM 2026 se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 260 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,694 regidores provinciales, 1,694 alcaldes distritales y 9,088 regidores distritales, sumando un total de 12,982 autoridades en todo el país.

Se trata del proceso electoral más grande del calendario peruano, lo que refuerza la necesidad de que los ciudadanos verifiquen con anticipación su local de votación para evitar contratiempos.

#DatoINFOgob 🧐 ¿Sabes cuántos electores tiene el padrón electoral de las Elecciones Regionales y Municipales? A continuación te contamos⤵️#ERM2026🗳️ pic.twitter.com/hxmZzl10VK — JNE Perú (@JNE_Peru) July 14, 2026

Ciudadano podrán votar con DNI vencido

Un aspecto clave que se dio a conocer recientemente es que los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido. El Reniec confirmó que, para garantizar la participación masiva, se permitirá sufragar con documentos caducados, siempre que correspondan al mismo elector inscrito en el padrón. Esta disposición busca evitar que la falta de renovación del documento se convierta en un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

La habilitación de la página de consulta de la ONPE representa un paso fundamental para asegurar que los electores lleguen preparados a las urnas el próximo 4 de octubre.

Con más de 26 millones de ciudadanos convocados y casi 13 mil autoridades en disputa, la verificación del local de votación y la posibilidad de votar con DNI vencido son medidas que apuntan a garantizar la participación plena en el proceso democrático. La recomendación es clara: ingresar cuanto antes al portal oficial, confirmar la información y acudir con responsabilidad a cumplir con el deber cívico.