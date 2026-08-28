Argentina prohíbe la entrada a estadios de fútbol a padres deudores de alimentos

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol argentino se convirtió en escenario de una política inédita que busca visibilizar el incumplimiento de obligaciones familiares: impedir el ingreso a los estadios de quienes figuran como deudores de cuotas alimentarias.

La iniciativa comenzó en la Ciudad de Buenos Aires en 2025 dentro del programa Tribuna Segura, y en mayo de 2026 se oficializó a nivel nacional mediante un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño. Desde entonces, la medida se ha consolidado y hoy, en agosto de 2026, se aplica en todo el país.

Un fuerte mecanismo de control

El sistema funciona mediante el escaneo del DNI en los accesos a los estadios. Si la persona aparece en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), se le aplica el derecho de admisión y se le impide ingresar. Hasta ahora, Tribuna Segura se enfocaba en excluir a personas con antecedentes penales o vinculadas a hechos violentos en espectáculos deportivos.

Con la actualización normativa, se incorporó la obligación alimentaria como criterio de exclusión, ampliando el alcance del control y sumando más de 13,000 personas al listado.

Deudores de alimentos excluidos de la cancha



Argentina controla la entrada a los estadios del fútbol profesional e impide la entrada a padres que no paguen la cuota de alimentos de su hijo. Se detectan unos 30 por fin de semana. Unicef estima que el 68 % de los niños de parejas... pic.twitter.com/miuWU8gzIy — DW Español (@dw_espanol) August 28, 2026

Alcance nacional

La medida se popularizó porque el convenio entre Nación y Ciudad permitió intercambiar información estratégica y operativa con trece provincias, entre ellas Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Salta y Río Negro. Esto amplió la escala del sistema y multiplicó los casos detectados en los estadios.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reforzó el mensaje con una frase que resumne el propósito de esta medida: "El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas". La visibilidad mediática convirtió la política en tema de conversación, con defensores que la consideran un mecanismo de presión legítimo y críticos que cuestionan su eficacia real.

Más allá de prohibir el ingreso

En paralelo, algunas provincias han aplicado sanciones adicionales a los padres deudores, como la desafiliación de clubes deportivos o la prohibición de renovar licencias de conducir.

Estas medidas refuerzan la idea de que el incumplimiento alimentario tiene consecuencias en distintos ámbitos de la vida pública. El fútbol, espacio de gran visibilidad y pasión popular, se convierte así en una herramienta para incentivar el cumplimiento de deberes básicos que conlleva la paternidad.

La prohibición de ingreso a estadios para padres deudores de alimentos es hoy una política consolidada y extendida a nivel nacional. Más allá de la polémica, la medida busca garantizar el cumplimiento de obligaciones básicas y enviar un mensaje claro: que quienes pueden pagarse un día para ver fútbol, también pueden cumplir con los alimentos primero.