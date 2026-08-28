Inspector de colegio chileno se vuelve viral por participar en una "batalla de aura" con sus estudiantes

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un inspector de un colegio de Valdivia se convirtió en protagonista de un video viral luego de participar durante un recreo en una "batalla de aura" junto a estudiantes. El funcionario realizó movimientos de brazos y piernas en una multicancha, mientras los alumnos reaccionaban con gritos.

Inspector se suma a la actividad de los estudiantes

El registro fue realizado en un establecimiento educacional de Valdivia y comenzó a circular en plataformas digitales. La escena muestra al inspector incorporándose a la actividad que desarrollaban los jóvenes, quienes realizaban movimientos y poses como parte de esta tendencia difundida en redes.

La actividad ocurrió durante el recreo, en una multicancha del colegio. El inspector aparece rodeado por estudiantes y participa de la "batalla de aura". Durante su intervención, mueve brazos y piernas frente a los alumnos, quienes acompañan el momento con entusiasmo y reacciones entre ellos.

El concepto "farmear aura" combina expresiones relacionadas con videojuegos y redes sociales. El término "farmear" proviene de farming y describe acciones repetitivas para acumular recursos, experiencia, monedas u objetos, mientras "aura" alude al carisma, estilo, seguridad o impacto que una persona genera en los demás.

Las llamadas "batallas de aura" se desarrollan como competencias informales donde los participantes buscan demostrar presencia mediante poses, gestos, movimientos o bailes. Los espectadores observan y reaccionan durante cada intervención. Esta dinámica se ha extendido desde contenidos digitales hacia encuentros presenciales entre jóvenes en Valdivia.

En Valdivia estaban haciendo unas Batallas de Auras y se metió el Inspector 👇 pic.twitter.com/mLhEWGSkkY — Faruk (@ejopia) August 26, 2026

El video comenzó a circular en redes sociales

El video comenzó a difundirse después de que The Clinic compartiera el registro en Instagram, según medios que cubrieron el episodio. A partir de esa publicación, la escena protagonizada por el inspector circuló en otras plataformas y alcanzó atención entre usuarios interesados en contenidos virales.

La participación del funcionario no ocurrió durante una clase, sino en recreo. El registro muestra que la actividad se desarrollaba en el patio del establecimiento y que el inspector decidió incorporarse a la dinámica de los estudiantes, realizando movimientos rodeado por ellos y alumnos presentes.

El episodio se produjo pocos días después de que otras "batallas de aura" fueran registradas en Valdivia. El fenómeno también había generado cobertura por actividades realizadas en espacios públicos, donde jóvenes participaron en competencias vinculadas con tendencias difundidas originalmente mediante redes sociales y plataformas digitales.

La escena del colegio mantiene como protagonistas al inspector y a los estudiantes que participaron en la actividad. El registro no presenta una competencia formal ni un enfrentamiento físico, sino una dinámica recreativa basada en movimientos, gestos y reacciones del grupo reunido en la multicancha.