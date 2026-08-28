Nepal: Inundaciones dejan 477 muertos, 1.500 desaparecidos y 93.000 afectados ante riesgo de nuevo deslave

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia causada por los deslaves e inundaciones en la frontera de Nepal y China continúa agravándose y deja una cifra cada vez más devastadora. El número de muertos aumentó a 477, mientras unas 1 500 personas permanecen desaparecidas y más de 93 000 resultaron afectadas. A esta emergencia se suma ahora el riesgo de una nueva inundación que podría empeorar la situación.

Según el portal de noticias EFE, los equipos de emergencia trabajan para localizar sobrevivientes entre comunidades devastadas. La magnitud de la tragedia todavía no puede determinarse por completo debido a las zonas que permanecen incomunicadas.

Tragedia sigue en aumento

En Nepal, más de 93.000 personas han sido afectadas por el desastre, de acuerdo con las primeras estimaciones de organismos de ayuda. Sin embargo, este número podría aumentar porque los rescatistas todavía no han podido llegar a todos los sectores golpeados. La destrucción de carreteras, puentes y redes de comunicación complica el acceso.

Chitwan concentra la mayor cantidad de fallecidos, con 186 víctimas, seguido por Nawalparasi Este, donde se contabilizan 110 muertos. También se reportaron 44 fallecidos en Gorkha, 37 en Nuwakot, 33 en Dhading, 28 en Tanahun, 27 en Nawalparasi Oeste y 12 en Rasuwa. Estas cifras reflejan la extensión territorial de la emergencia.

Hasta el momento, más de 3 200 personas han sido rescatadas o atendidas por los equipos desplegados en las zonas afectadas. Además, más de 80 heridos permanecen bajo atención médica en hospitales del Valle de Katmandú. Paralelamente, más de 15 000 efectivos de la Policía, el Ejército y la Policía Armada participan en las operaciones de emergencia.

No obstante, las labores de rescate continúan enfrentando enormes dificultades. Los deslaves y las inundaciones destruyeron vías y puentes, mientras los cortes de electricidad y telefonía dejaron incomunicadas a varias comunidades. Esta situación no solo retrasa la llegada de ayuda, sino que también dificulta conocer cuántas personas continúan atrapadas o necesitan asistencia urgente.

Las imágenes vía satélite logran mostrar el impacto que tuvo la inundación en Nepal



El fenómeno natural destruyó casas, puentes y sepultó aldeas. El colapso de un glaciar podría ser lo que causó la inundación.



Se puede observar el antes y el después de la frontera entre China y... pic.twitter.com/ONasKvbipe — El Universal (@El_Universal_Mx) August 28, 2026

Alerta por posible nuevo deslave

El panorama se vuelve todavía más preocupante por la amenaza de una nueva inundación. Los escombros provocados por los deslaves bloquearon el curso de un río y dieron origen a una represa natural que continúa creciendo. Si esta estructura llega a romperse, el agua podría avanzar con fuerza hacia las poblaciones ubicadas en las zonas bajas.

Por ese motivo, las autoridades de emergencia solicitaron a los habitantes de las áreas cercanas a las riberas mantenerse alejados y permanecer en lugares seguros. La advertencia también alcanza a viajeros y equipos de rescate, debido al riesgo de una nueva crecida. La prioridad ahora es evitar que la emergencia provoque todavía más víctimas.

China también desplegó cerca de 800 rescatistas en el Tíbet para apoyar las operaciones, además de perros especializados y lanchas rápidas. Sin embargo, el terreno montañoso y las condiciones inestables dificultan los trabajos. Mientras tanto, Nepal enfrenta una carrera contra el tiempo: encontrar a los 1 500 desaparecidos y contener una posible segunda inundación.