Perrita que fue rescatada sin garras recibirá botitas como regalo de navidad: "Alguien se las cortó"

Una impactante historia está dando la vuelta al mundo en redes sociales. Se trata de Chloe, una pequeña perrita que fue rescatada sin garras y, que en esta Navidad, recibirá un regalo proveniente desde Suecia: una botitas especiales que le permitan caminar mejor.

Y es que de acuerdo con información de CNN, Preeti Sharma, mujer que adoptó a la can mezcla de Chihuahua, la mascota aún presenta problemas para poder movilizarse por su propia cuenta. Por eso, ha recibido estas prótesis especiales para sus dos patitas delanteras, en las cuales tiene más dificultades.

"Sus patas traseras están bien y se mantiene en pie como un canguro. Pero usa los huesos para andar, y se ve que no está cómoda, porque cambia constantemente entre las dos patas delanteras para mantener el equilibrio. Esperamos que esto la ayude, pero es posible que siga necesitando una prótesis", declaró.

A día de hoy, la pequeña Chloe está a la espera de las botitas especiales para esta Navidad. Sin embargo, su historia se remonta hasta agosto, cuando, en Hong Kong, en China, donde Catherine Lumsden recibió el reporte de una perrita que necesitaba ayuda.

Y es que, de acuerdo con la información que recibió, una mezcla de chihuahua de 18 meses y madre de tres cachorros había sido encontrada días antes preñadada y sin garras en sus cuatro patitas.

Al respecto, el veterinario que la revisó descartó que esta última condición sea de nacimiento, por lo que lamentó que, lo más probables, es que alguien se las cortó.

"El veterinario dijo que no había nacido así y que era imposible que hubiera ocurrido por accidente. En algún momento se las cortó una persona, no un veterinario. No tengo ninguna forma de encontrar al monstruo que hizo esto", detalló.