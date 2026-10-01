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Elecciones presidenciales en Brasil

Brasil: Lula da Silva critica el "complejo de inferioridad" de los mandatarios latinoamericanos frente a EE. UU.

En vísperas de las elecciones, el mandatario brasileño cuestionó la alianza del "Escudo de las Américas" impulsada por Donald Trump y acusó a la oposición de su país de mantener una postura sumisa.

Brasil alista sus elecciones bajo tensión internacional
Brasil alista sus elecciones bajo tensión internacional Composición Exitosa

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 01/10/2026

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El actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó la postura de los líderes de Latinoamérica frente a los Estados Unidos. A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, defendió la soberanía nacional frente a las alianzas impulsadas por Trump.

No obstante, el líder oficialista y su principal contrincante, el senador opositor Flávio Bolsonaro, presentaron sus últimos mensajes a los 158 millones de votantes habilitados, en un escenario polarizado que proyecta una segunda vuelta electoral.

Postura sobre soberanía y relaciones internacionales

Durante un evento, el jefe de Estado brasileño se pronunció sobre las relaciones diplomáticas del continente, rechazando alianzas impulsadas desde EE. UU. como el Escudo de las Américas. En este contexto de análisis, evaluó el comportamiento de los mandatarios regionales ante las potencias extranjeras.

"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", mencionó el presidente de Brasil y acusó al "ultraderechista Flávio Bolsonaro, de ser un "adulador" de Trump y de "besar" la bandera estadounidense".

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El líder progresista subrayó que su gobierno mantiene un diálogo respetuoso y sin subordinación con las potencias globales. Asimismo, recordó haber advertido a Donald Trump para que evite interferencias en los comicios sudamericanos, acusando a la familia de su oponente de promover sanciones internacionales y respaldar el intento de golpe de Estado.

"La relación entre jefes de Estado es diferente de una relación personal; yo no necesito que gusten de mí personalmente", dijo el candidato y actual mandatario de Brasil.

Cierre de propaganda y polarización del electorado

La última jornada permitida para la difusión en televisión evidenció estrategias opuestas entre los candidatos favoritos. El representante del Partido Liberal apeló al discurso del cambio y la cercanía familiar.

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"Yo me sumergí de cuerpo y alma en este gran Brasil", mencionó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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A diferencia de su rival, Lula da Silva dedicó parte de su espacio televisivo para lanzar duras críticas, recordando el accionar de Flávio Bolsonaro como abogado en un polémico operativo policial. Además, anunció propuestas como la reducción de la jornada laboral para su mandato, en caso de superar este proceso electoral polarizado.

"Esta es mi última elección. Mi último gobierno será el más importante de todos", dijo el presidente actual quien afrontaría un posible  tercer gobierno.

El próximo domingo 4 de octubre, los ciudadanos acudirán a sufragar para definir el cargo presidencial, elegir a los gobernadores regionales y renovar por completo la Cámara de Diputados, además de dos tercios del Senado brasileño.

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