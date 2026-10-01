Brasil: Lula da Silva critica el "complejo de inferioridad" de los mandatarios latinoamericanos frente a EE. UU.

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó la postura de los líderes de Latinoamérica frente a los Estados Unidos. A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, defendió la soberanía nacional frente a las alianzas impulsadas por Trump.

No obstante, el líder oficialista y su principal contrincante, el senador opositor Flávio Bolsonaro, presentaron sus últimos mensajes a los 158 millones de votantes habilitados, en un escenario polarizado que proyecta una segunda vuelta electoral.

🇺🇸 LO ÚLTIMO: Mandatarios latinoamericanos protagonizaron una selfie al finalizar el encuentro del "Escudo de las Américas", celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU.



En la fotografía aparecen Keiko Fujimori, Javier Milei, José Antonio Kast, Santiago Peña y Daniel... pic.twitter.com/Ms4gEg7q8e — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 23, 2026

Postura sobre soberanía y relaciones internacionales

Durante un evento, el jefe de Estado brasileño se pronunció sobre las relaciones diplomáticas del continente, rechazando alianzas impulsadas desde EE. UU. como el Escudo de las Américas. En este contexto de análisis, evaluó el comportamiento de los mandatarios regionales ante las potencias extranjeras.

"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", mencionó el presidente de Brasil y acusó al "ultraderechista Flávio Bolsonaro, de ser un "adulador" de Trump y de "besar" la bandera estadounidense".

El líder progresista subrayó que su gobierno mantiene un diálogo respetuoso y sin subordinación con las potencias globales. Asimismo, recordó haber advertido a Donald Trump para que evite interferencias en los comicios sudamericanos, acusando a la familia de su oponente de promover sanciones internacionales y respaldar el intento de golpe de Estado.

"La relación entre jefes de Estado es diferente de una relación personal; yo no necesito que gusten de mí personalmente", dijo el candidato y actual mandatario de Brasil.

Cierre de propaganda y polarización del electorado

La última jornada permitida para la difusión en televisión evidenció estrategias opuestas entre los candidatos favoritos. El representante del Partido Liberal apeló al discurso del cambio y la cercanía familiar.

"Yo me sumergí de cuerpo y alma en este gran Brasil", mencionó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro durante acto de campaña en São Paulo

A diferencia de su rival, Lula da Silva dedicó parte de su espacio televisivo para lanzar duras críticas, recordando el accionar de Flávio Bolsonaro como abogado en un polémico operativo policial. Además, anunció propuestas como la reducción de la jornada laboral para su mandato, en caso de superar este proceso electoral polarizado.

"Esta es mi última elección. Mi último gobierno será el más importante de todos", dijo el presidente actual quien afrontaría un posible tercer gobierno.

El próximo domingo 4 de octubre, los ciudadanos acudirán a sufragar para definir el cargo presidencial, elegir a los gobernadores regionales y renovar por completo la Cámara de Diputados, además de dos tercios del Senado brasileño.