28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud preliminar 5,0 sacudió este sábado la costa del sur de California, en el área de Los Ángeles, seguido horas después por réplicas que alcanzaron una magnitud de hasta 4,6. El evento sísmico se produjo a las 9:30 a.m., hora local, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach y a una profundidad de 12,2 kilómetros, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Impacto en instalaciones y respuesta de emergencia

Durante el movimiento inicial y la réplica posterior de magnitud 4,5 ocurrida a las 11:41 a.m., los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se resguardaron debajo de las mesas mientras caían paneles y polvo desde el techo de una de las terminales y se activaban las alarmas internas.

En otras zonas del área metropolitana, como Santa Mónica y Pasadena, los residentes evacuaron de los establecimientos comerciales tras percibir vibraciones en los edificios, mientras que en Redondo Beach la sacudida activó las alarmas de los vehículos estacionados y llevó al cierre preventivo del muelle de Manhattan Beach.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó en dos ocasiones sus protocolos de respuesta sísmica para evaluar la infraestructura urbana, confirmando posteriormente que no se registraron personas heridas ni daños estructurales de consideración, por lo que se reanudaron las operaciones habituales.

Evaluación técnica y antecedentes en la región

De acuerdo con los especialistas del Instituto de Tecnología de California y de la Red Sísmica del Sur de California, este evento representa el sismo de mayor intensidad registrado en el área metropolitana de Los Ángeles desde el sismo de La Habra ocurrido en 2014, el cual alcanzó una magnitud de 5,1.

Los sismólogos explicaron que, al producirse frente a la costa y a una profundidad superior a los doce kilómetros, las ondas sísmicas recorrieron una mayor distancia hasta la superficie, lo que redujo la severidad de las sacudidas y evitó daños materiales significativos en comparación con eventos más superficiales.

Asimismo, el monitoreo técnico identificó que en los primeros 45 minutos posteriores al evento principal se produjeron al menos cuatro réplicas de magnitudes entre 2,5 y 3,7, estableciendo una probabilidad del 30 % de que ocurran nuevos movimientos de magnitud 4,0 o superior.

Finalmente, los registros geológicos detallaron que durante la última semana se reportaron tres temblores cercanos a la magnitud 3 frente a la costa de Manhattan Beach, San Pedro y Newport Beach uno de ellos catalogado como evento precursor, además de un sismo de magnitud 3,9 percibido el 20 de noviembre cerca de la ciudad de Commerce.

En ese sentido, el sismo en Los Ángeles se consolidó como el de mayor magnitud en la zona metropolitana en los últimos doce años y generó incidentes menores en el aeropuerto y cierres preventivos en la costa sin provocar víctimas ni daños estructurales graves.