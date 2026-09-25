Elecciones en Brasil: Lula prohíbe las apuestas 'online' a nueve días de los comicios

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto de emergencia que prohíbe de forma inmediata las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad del sector a solo nueve días de las elecciones generales. La determinación ejecutiva irrumpe en la fase final de la contienda electoral con el objetivo de contener la crisis de sobreendeudamiento que afecta a millones de familias, catalogando este problema como una prioridad de salud pública y económica.

Ofensiva contra las casas de apuestas y el impacto económico en las familias

El anuncio formal de la prohibición se realizó durante un acto público celebrado en San Pablo, en el que el jefe de Estado estuvo acompañado por integrantes de su gabinete económico. La iniciativa contempla una ampliación del programa estatal de renegociación de deudas, diseñado para aliviar la carga financiera de los sectores populares que cayeron en la morosidad.

Desde la perspectiva del oficialismo, la proliferación desenfrenada de las casas de apuestas ha generado un severo impacto en el tejido social del país sudamericano. El mandatario ha calificado la lucha contra estos sitios como una bandera central de su gestión, acusando a la industria de convertir la adicción al juego en multimillonarias ganancias corporativas.

El marco regulatorio que legalizó las plataformas digitales fue implementado inicialmente en 2018 durante el mandato de Michel Temer y operó con escasa supervisión en los años posteriores. Pese a que la administración de Lula había estructurado un esquema de licencias e impuestos en 2023, la explosión del mercado derivó en una radicalización de la postura gubernamental.

🇧🇷 El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohíbe las apuestas digitales en Brasil a partir del 6 de octubre para proteger a las familias golpeadas por el endeudamiento. pic.twitter.com/bLmhGuV44X — teleSUR TV (@teleSURtv) September 25, 2026

Tensión con el fútbol profesional, impacto fiscal y escenario electoral

La promulgación del veto provocó una sacudida de gran magnitud en la industria deportiva del país, donde las firmas de apuestas se habían consolidado como los principales patrocinadores de las instituciones más tradicionales. Diversos clubes del campeonato de primera división emitieron pronunciamientos de rechazo, advirtiendo sobre el severo descuadre presupuestario que provocará la cancelación de estos contratos publicitarios.

Asimismo, la decisión presidencial implica una renuncia fiscal considerable para el Estado y una pérdida de facturación masiva para los medios de comunicación. Los registros de la autoridad tributaria muestran que la recaudación por concepto de licencias e impuestos a las apuestas alcanzaba cifras equivalentes a miles de millones de reales al año.

En ese sentido, las elecciones en Brasil estarán marcadas por el tenso debate entre la regulación económica, el impacto financiero en el deporte y la protección de los hogares frente a las apuestas en línea.