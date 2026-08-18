Curwen toma inesperada decisión tras ampay de su novia, Carla Campos, con otro hombre en Miraflores

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Carla Campos con otro hombre en Miraflores puso a Curwen nuevamente en el centro de la atención. Aunque Víctor Caballero aseguró que continúa con su novia y descartó una infidelidad, el creador de contenido tomó una inesperada decisión en sus redes sociales tras la difusión de las imágenes.

Curwen toma radical decisión tras ampay

Todo comenzó durante la madrugada del sábado 15 de agosto, cuando Carla Campos Salazar fue ampayada en una discoteca de Miraflores compartiendo con un joven identificado como Alonso Grimaldo.

Las imágenes fueron difundidas por Magaly TV, La Firme y rápidamente generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales. En el video se observa a la joven de 24 años bailando y pasando un momento de diversión junto a Alonso Grimaldo. Las imágenes no tardaron en generar especulaciones.

Ante la avalancha de comentarios que recibió en sus cuentas públicas, Curwen decidió limitar los comentarios en sus redes sociales. Carla Campos también tomó una medida similar y restringió los comentarios en todas sus publicaciones.

Además, algunos usuarios aseguraron que Curwen habría eliminado las fotografías que tenía con la tiktoker. Sin embargo, todavía mantendría dos publicaciones en común con ella, por lo que el movimiento en sus redes sociales llamó especialmente la atención luego del ampay.

Curwen niega que haya una infidelidad

Antes de tomar esta decisión en redes sociales, Curwen ya había sido consultado directamente por las imágenes que involucraban a su pareja. El creador de contenido respondió afirmativamente cuando le preguntaron si continuaba junto a Carla Campos.

Además, negó que en las imágenes se observe un beso en la boca y aseguró que Alonso Grimaldo es amigo de Carla. "No es una infidelidad", afirmó el conductor de Brutalidad Política.

"No es un beso en la boca para nada. El tipo es su amigo. Completamente descartado (que sea una infidelidad)", señaló el creador de contenidos.

¿Quién es el hombre del ampay?

Alonso Grimaldo se presenta en X como especialista en inteligencia artificial y fundador de from021_. En su perfil también señala que fue CTO de VICI, empresa adquirida por Tiendanube, y que anteriormente se desempeñó como gerente de IA.

Asimismo, indica ser fundador de proyectos tecnológicos como latech.lat y estar enfocado en iniciativas relacionadas con tecnología e inteligencia artificial. Carla Campos Salazar y Víctor Caballero mantienen una relación sentimental desde febrero de 2025.

Así, tras el ampay de Carla Campos con otro hombre en Miraflores, Curwen decidió limitar los comentarios en sus redes sociales, mientras que su novia hizo lo mismo en sus publicaciones.