Shakira reconstruirá universidad y 10 colegios tras terremoto en Colombia y donará US$1 millón para damnificados

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Shakira decidió convertir su solidaridad con Colombia en acciones concretas luego del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. La cantante viajó hasta el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas, y anunció un ambicioso plan de ayuda que incluye la reconstrucción de una universidad y 10 colegios; además de una donación de 1 millón de dólares.

Shakira se solidariza con Colombia

Durante su visita a Quibdó, capital del Chocó, la artista confirmó que asumirá los esfuerzos para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, institución que sufrió graves daños a consecuencia del sismo registrado el pasado 10 de agosto. De esta manera, busca contribuir a que cientos de estudiantes puedan recuperar sus espacios de formación.

Además, Shakira anunció que, mediante su Fundación Pies Descalzos y con el respaldo del empresario Howard Graham Buffett, impulsará la construcción de 10 nuevos colegios en distintas zonas del departamento. La iniciativa busca atender una de las necesidades más urgentes de las comunidades que resultaron afectadas por el desastre natural.

A este esfuerzo se suma una importante contribución económica. La cantante consiguió una donación de un millón de dólares para apoyar la recuperación de Colombia, monto que fue reunido con aportes de US$500 mil de Global Citizen y otros US$500 mil de Live Nation. Los fondos serán destinados al auxilio y reconstrucción de las zonas afectadas.

"Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden esas escuelas sin reconstruir y que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad y no pueden hacer escuela desde la casa, y cada día que no van es un día que pausan su futuro. Eso no lo podemos permitir. (...) Este fin de semana, hemos podido recoger 1 millón de dólares, que vamos a destinar a canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas", expresó a la prensa colombiana.

Shakira irrumpe sus vacaciones

La presencia de Shakira en el Chocó también representa un gesto de cercanía con las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto. La cantante interrumpió sus vacaciones para conocer directamente la magnitud de los daños y recorrer las zonas afectadas junto a autoridades locales, buscando comprender las necesidades más urgentes de la población.

El terremoto dejó muertos, miles de damnificados y numerosos inmuebles destruidos o dañados, especialmente en el Chocó. Frente a este panorama, Shakira continúa movilizando a gobiernos, organizaciones y empresas privadas para ampliar la ayuda. Su iniciativa busca no solo responder a la emergencia, sino también aportar a la recuperación educativa y social de una de las regiones más golpeadas.