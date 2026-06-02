Paraguay: Ganador de un jet privado en reto de Mr. Beast es detenido con carga de más de 200 kilos de droga

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía una historia de éxito digital terminó convertido en un caso insólito y polémico. Jabari Stephen Brown, piloto estadounidense y creador de contenido conocido como Captain Treezy, fue detenido en Paraguay tras vincularse a un jet privado con más de 260 kilos de marihuana premium.

El avión había sido su premio en un concurso organizado por el famoso youtuber, pero ahora se encuentra en el centro de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas.

Del reto al operativo

Brown alcanzó notoriedad mundial a finales de 2025 cuando ganó un avión ejecutivo valorado en dos millones de dólares en un reto de Mr. Beast. Sin embargo, el último 30 de mayo fue arrestado en un hotel de Asunción, luego de que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectara la llegada de su aeronave al aeropuerto Silvio Pettirossi con un cargamento ilícito.

La intervención se realizó en un hangar privado bajo el marco del "Programa Colibrí", con participación de la Fuerza Aérea, la Dinac y la Policía Nacional de Paraguay.

Un tipo (jabari brown) se gano un jet privado en Mr Beast

Y termino preso en paraguay por traficar 260 kilos de droga (3 millones USD) en avion



Para eso hubiera agarrado la plata jsjs pic.twitter.com/Upft42yObU — ElBuni (@therealbuni) June 2, 2026

La carga incautada

Los agentes irrumpieron en el momento en que varias maletas eran descargadas del jet para ser trasladadas a un vehículo terrestre. En total se decomisaron 261,6 kilos de marihuana premium, una variedad de cannabis con alto contenido de THC, cuyo valor en el mercado ilícito de Brasil alcanza los 14.000 dólares por kilo. El golpe económico para la organización criminal se estima en 3,6 millones de dólares.

Además de Brown, la Fiscalía imputó a los estadounidenses Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, quienes formaban parte de la tripulación del avión. También se identificó al ciudadano estonio Keith Siilats, cofundador de Bolt Mobility, como supuesto dueño y piloto del jet, aunque habría abandonado Paraguay horas antes del operativo.

Giro en la investigación

Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía liberó a Brown el 1 de junio, al considerar que podría no haber estado al tanto de la carga ilícita transportada en la aeronave. La investigación continúa abierta para determinar el grado de participación de cada uno de los tripulantes y esclarecer si el joven piloto fue víctima de una operación criminal o si tuvo responsabilidad directa.

El caso de Jabari Stephen Brown refleja lo insólito de pasar de ser un ganador mediático de un reto global a protagonista de un proceso judicial por narcotráfico. La historia ha generado un fuerte impacto en las redes y deja abierta la pregunta sobre cómo un premio de Mr. Beast terminó vinculado a uno de los decomisos más sonados en Paraguay.