BTS ayuda a Colombia con millonaria donación para las familias afectadas por el terremoto

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

HYBE, la empresa de entretenimiento surcoreana detrás de BTS y otros importantes grupos de K-pop, realizará una donación de USD 300.000 para apoyar a los afectados por el terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto.

Hybe, compañía de BTS, ayudará a afectados en Colombia

La tragedia que golpeó a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto generó una ola de solidaridad dentro y fuera del país. Entre las muestras de apoyo más recientes destaca la millonaria donación anunciada por HYBE, la compañía de entretenimiento que representa a la famosa agrupación de K-Pop, BTS, para contribuir con la atención de las familias afectadas.

De acuerdo con información difundida por medios colombianos, como 'El Tiempo', HYBE anunció una donación de USD 300.000, destinada a apoyar las labores de asistencia y recuperación tras el fuerte movimiento telúrico que, de acuerdo a los últimos reportes, dejó al menos

El aporte no llegará directamente a las familias. Según confirmaron voceros institucionales, la gestión quedó en manos de HYBE América, la filial que representa a la casa matriz surcoreana en la región. Los recursos se entregarán y serán administrados por la Fundación Ábaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia).

Donaciónde BTS será llevado a la Fundación Ábaco

La fundación que recibirá la donación de HYBE, compañía detrás de BTS, Seventeen y Tomorrow X Together, es una entidad sin ánimo de lucro especializada en canalizar ayuda humanitaria en emergencias dentro de Colombia.

Según medios locales, la ayuda humanitaria llegaría a las principales ciudades que terminaron con graves afectaciones por el colapso de edificaciones por el fuerte movimiento telúrico que tuvo su en San José del Palmar, en Chocó.

Según el reporte entregado por el Gobierno de Colombia el 16 de agosto, la emergencia deja, hasta el momento, unas 120.328 familias afectadas, 186.016 personas damnificadas, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

Shakira también lleva ayuda a Colombia tras el terremoto

Shakira decidió convertir su solidaridad con Colombia en acciones concretas luego del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. La cantante viajó hasta el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas.

Además, la cantante colombiana anunció un ambicioso plan de ayuda que incluye la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y 10 colegios; además de una donación de 1 millón de dólares.

De esta manera, la contribución anunciada por la compañía detrás de BTS se incorpora a una creciente red de ayuda que busca acompañar a Colombia durante una de las emergencias más importantes que ha enfrentado en los últimos años: el terremoto registrado el 10 de agosto que dejó varias víctimas.