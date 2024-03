¿Tercera guerra mundial? Vladimir Putin lanza fuerte advertencia si OTAN envía tropas a Ucrania

Vladimir Putin reavivó las tensiones entre Rusia y sus rivales políticos, señalando que si OTAN envía tropas militares para intervenir Ucrania, podría desatarse una tercera guerra mundial.

Todo esto ocurre luego del la victoria presidencial de Putin, donde fue reelegido para su quinto mandato consecutivo, acaparando más del 87% de los votos. El mandatario celebró su victoria expresando que no se iba a dejar intimidar por sus adversarios.

"No importa quién o cuánto quieran intimidarnos, no importa quién o cuánto quieran aplastarnos. No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro", declaró.